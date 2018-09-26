日本国宝级能乐大师坂井音重西安公演 带您穿越古今 梦回大唐

经典剧目《杨贵妃》演出现场。

经典剧目《杨贵妃》演出现场。

西部网讯（记者 朱童戈） 为了纪念中日和平友好条约缔结40周年，推进中日友好关系，促进中日文化交流，助力两国传统音乐文化的共同发展，日本国宝级能乐大师坂井音重先生率团来西安市于今天（9月26日）晚上在陕西大剧院戏剧厅进行公演。

记者了解到，“能乐”是第一个入选联合国教科文组织“非物质文化遗产”的日本传统舞台艺术（2001年），已有600多年的历史。能乐大师坂井音重先生（Otoshige Sakai，1939年出生）是日本能乐主要流派“观世流”的代表艺术家，被日本政府授予“重要无形文化财综合指定者”及“人间国宝”称号，拥有日本庆应义塾大学名誉文学博士称号。

此次坂井音重先生主演的经典剧目《杨贵妃》，主要讲述了唐玄宗痛失爱妃杨贵妃后万分悲伤，寻找杨贵妃的灵魂，希望重逢。唐玄宗的努力与真诚感动上天，道士去仙界的蓬莱岛见到杨贵妃（灵魂），杨贵妃将发簪送给道士，并将其作为见面的物证。尽管已经过去多年，但杨贵妃依然像当年一样美丽动人。道士问杨贵妃，杨贵妃在世时与唐玄宗关于爱情的誓言，杨贵妃告诉道士说：“在天愿做比翼鸟，在地愿做连理枝”。后来这句名言广为流传并成为人们在七夕之夜表达爱情忠贞的誓言。坂井音雅女士主演的剧目《土蜘蛛》 主要讲述了日本平安时代武将源赖光的故事。此外，西安秦腔剧院侯红琴、王进法分别演出了秦腔《杨贵妃》片段“在天愿作比翼鸟”选段和碗碗腔《桃园借水》。

此次公演是促进中日友好交流合作的一抹别样的亮色，将增进中日民间文化沟通，并在两国民众心中架起友谊的桥梁。

编辑： 王瑜