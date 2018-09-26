严打毒品犯罪 宝鸡高新警方连续抓获7名涉毒人员

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 马洁） 记者从宝鸡市公安局高新分局了解到，“雷霆·禁毒第三战役”专项行动以来，宝鸡市公安局高新分局专项行动取得阶段性战果，一周内连续抓获7名涉毒人员。

近期，宝鸡市公安局高新分局刑侦大队民警在工作中获得线索，有人从汉中携带毒品前往宝鸡市区，民警立即投入警力展开侦查。9月20日晚，民警在潘太公路发现犯罪嫌疑人乘坐的车辆，由于该嫌疑人有较强的反侦查能力，发现有人跟踪后，迅速让司机杨某加大马力逃跑，以超过100公里的时速疯狂行驶，办案民警冒着生命危险，在崎岖的山路上驱车追击5公里，在黑夜中上演了一幕惊心动魄的“生死时速”，民警最终于9月21日凌晨时分，在潘太公路八鱼镇附近成功抓获涉案人员张某和杨某。

经查，犯罪嫌疑人张某曾因抢劫罪被汉中市人民法院判处有期徒刑15年。为了快速赚取大量现金，9月20日下午，张某租用杨某的车辆，随身携带约25克的冰毒、麻古，从汉中前往宝鸡。目前，犯罪嫌疑人张某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

宝鸡市公安局高新分局开发区派出所经过连续多日的工作，破获毒品案件1起，抓获涉毒人员5名，缴获毒品4.4克。民警经过连续3天的侦查工作，于9月17日中午，在宝鸡市渭滨区文化路附近一举抓获3名吸毒嫌疑人，现场查获吸毒针管2支。经询问，3人对自己吸食毒品的行为供认不讳，对该3人尿液进行检测，均呈阳性，3名吸毒嫌疑人李某、王某、马某被依法强制隔离戒毒。依据这一线索，民警继续深挖案件，寻找毒品来源，于9月18日下午18时许，在宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村某招待所将涉嫌贩卖毒品海洛因的杨某霞、杨某杰抓获。

9月20日下午，宝鸡市公安局高新分局八鱼派出所民警在孙家滩村巡逻时发现一男子精神萎靡，神色慌张，见到巡逻车辆躲躲闪闪，细心的民警凭借侦查经验判断该男子很可能有吸毒嫌疑，便立即上前盘问并对其身份进行核查，发现该男子名叫高某，有吸毒史，于是民警迅速将其带回派出所进一步调查。经检测，其尿样结果显示阳性，高某如实供述了其近日在虢镇与他人共同吸食毒品的违法事实。目前，高某已被依法强制隔离戒毒，案件正在进一步深挖之中。

编辑： 王瑜