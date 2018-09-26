千阳搭载式扶贫拓宽脱贫路径 特色产业助增收

千阳县草碧镇罗家店村党支部书记介绍矮砧苹育苗基地建设情况。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 脱贫攻坚实施以来，千阳县在脱贫攻坚中，巧用扶贫资金，依托县上优势产业发展，通过搭载式扶贫，把现代农业园区、产业化龙头企业、新型经营主体与贫困户“捆绑”在一起，让产业化龙头企业成为贫困户发展的载体，实现了产业发展与脱贫攻坚“双嬴”，使贫困户在企业的发展壮大中实现脱贫致富。

依托县上优势特色产业发展，千阳通过搭载式扶贫，将贫困户搭载到产业发展的各个环节，实现贫困户与产业的精准对接，让家家户户有短期增收项目和长期致富产业。

位于212省道沿线的千阳县草碧镇罗家店村，距离千阳县城15公里，为丝绸之路古驿站，全村辖10个村民小组669户2247人，其中建档立卡贫困户166户537人，土地资源有限。近年来，罗家店村按照“党组织+合作社+贫因户”的发展模式，村上争取80万元建成西甜瓜扶贫产业园1个；争取1293万元建成装机容量为1848KW的光伏产业示范园，间作栽培油用牡丹40亩，搭载贫困户64户204人；争取200万元建设百亩花椒、矮砧苹果示范园各1个，搭载贫困户102户33人，预计年搭载分红户均1500元，目前已实现户均分红500元。罗家店村的产业扶贫就是千阳县搭载式扶贫的一个“缩影”。

9月26日，记者在千阳县草碧镇罗家店村矮砧苹育苗基地看到，百亩矮砧苹果苗长势喜人。罗家店村党支部书记罗建华介绍说，村上流转100亩土地，与大地丰泰现代农业园区签订搭载协议，搭载产业园区后，贫困户除了土地租金收入外，还可以享受每年的分红，除此之外，村民在园区打工，还有工资性收入，通过多种形式助力贫困户增收。

罗建华说，在做好产业扶贫的同时，村上还通过美丽乡村、文明社区建设活动，每月开展一个文化活动，发挥文化扶贫在脱贫攻坚中的作用，村上建立村史馆，开展文明家庭创建，不断推动农村干部群众思想观念、生活方式转变和生存环境、文明素质的提升，形成了积极上进的观念，增强贫困户脱贫增收的志向和决心。

目前，千阳县“搭载式”扶贫主要通过合作联营、流转土地入股、注入资金入股、托管建园合作、务工学艺、社区工厂等6种“搭载”模式开展，针对每个贫困村的不同情况，因地制宜进行“搭载式”帮扶，让贫困户从“有甜头”到“有赚头”。

编辑： 王瑜