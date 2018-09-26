诺贝尔奖获得者爱德华•莫泽受聘西北大学荣誉教授

诺奖得主爱德华•莫泽教授做题为“大脑中的时空”的学术报告。（摄影：马骞）

郭立宏向爱德华•莫泽颁发“西北大学荣誉教授”证书。（摄影：马骞）

西部网讯（记者 彭芬） 今天（9月26日）下午，2014年诺贝尔生理学或医学奖得主，著名心理学家、神经科学家，挪威科技大学卡夫利科系统神经科学研究所和记忆生物学中心创始主任爱德华•莫泽教授在西北大学做了题为“大脑中的时空”的学术报告。此次报告是西北大学“诺奖论坛”第四讲。西北大学校长郭立宏向爱德华•莫泽颁发“西北大学荣誉教授”证书。

诺奖得主讲述科研成长经历 鼓励师生实现自我价值

爱德华·莫泽在报告中讲述了他在过去数十年中作出的一系列脑机理前沿研究。

“我们是怎么知道我们身在何方的？我们怎么找到由此至彼的路线？我们是怎么把这些信息储存下来，让我们重返故地的时候能立刻找到路？”基于这一思考，1971年约翰·奥基夫发现了这个定位系统的第一个成分。三十多年后，爱德华·莫泽和迈-布里特·莫泽发现了大脑定位系统的另一个关键成分——“网格细胞”，它们组成了一个坐标系，允许生物进行精确定位和寻路。师徒三人因此而获得了2014年诺贝尔生理学或医学奖。

随后，爱德华•莫泽分享了他的最新研究：关于时间的定位和大脑感知，进一步揭示了时间的大脑认知机制和对大脑的认知功能进行研究的科学意义。他还分享了关于人工智能的前沿研究状况，他的实验室尝试通过人脑的运算机理来提高人工智能的运算认知能力。

在讲述自己的科研成长经历中，他鼓励师生们找到适合自己研究的领域，最大程度地发挥潜力，实现自我价值。

频邀诺奖得主来校讲学 加快国际化办学进程

报告会前，西北大学校长郭立宏会见了爱德华·莫泽，向他介绍了西北大学新成立的生命科学与医学部的相关情况以及生物学科的发展水平，并希望通过此次交流和聘任，爱德华·莫泽教授及其团队能继续关心支持西北大学，特别是生物学科的建设发展。

据悉，西北大学自2017年10月起举办“诺奖论坛”，邀请诺贝尔奖获得者来校讲学，旨在开阔师生国际视野，启迪学科发展，掌握前沿趋势，拓展对外交流合作的深度与广度，加快国际化办学进程，推进学校“双一流”建设。此前，迈克尔·莱维特，理查德·施洛克，中村修二3位诺奖得主先后做客西北大学“诺奖论坛”。

编辑： 王瑜