西北大学向全球青年英才发出邀请 人才强校助力“双一流”建设

9月26日下午，陕西省第三届“丝绸之路青年学者论坛”西北大学分论坛正式开幕。（摄影：郝扶林 郭士强）

参加本次分论坛的102位海内外学者分别来自全球18个国家和地区。（摄影：郝扶林 郭士强）

西部网讯（记者 彭芬） 今天（9月26日）下午，陕西省第三届“丝绸之路青年学者论坛”西北大学分论坛正式开幕。分论坛以“聚天下英才 建一流大学”为主题，旨在增进海内外青年学者对陕西和西北大学的了解，为西北大学集聚高端人才、发挥人才作用建言献策，为落实陕西追赶超越目标和“五新”战略发展提供强有力的人才支撑。

西北大学向全球青年英才发出诚挚邀请

省政协副主席刘宽忍用“五个拥有”介绍了陕西省情、特色和优势。他表示，陕西省将加快推进人才强省战略，实行更积极、更开放、更有效的人才政策，为人才提供最有利的制度保障、最广阔的工作平台、最温暖的生活环境，最大限度地把各方面优势人才集聚到陕西追赶超越的事业中来。

西北大学校长郭立宏向与会领导和青年学者介绍了学校整体发展状况，着重介绍了学校“人才强校”战略、“奖励高端、调动中坚、扶持青年”等人才队伍发展的理念和具体举措。他代表西北大学向全球青年英才发出诚挚邀请。

西北大学引进人才代表、国家优秀青年科学基金获得者栾新军教授在发言中介绍了近期的科研进展和在西北大学工作生活相关情况。受邀青年学者代表、牛津大学贺宇燊博士、伦敦大学学院王一鸥博士在发言中表达了回国发展的强烈意愿以及与西北大学开展进一步合作研究的设想。

西北大学党委书记王亚杰主持开幕式。开幕式结束后，与会青年学者共同参观了西北大学博物馆校史馆及其他展馆。

“十三五”以来培育引进国字号人才40余人

据悉，参加本次分论坛的102位海内外学者分别来自全球18个国家和地区，涵盖了地球科学、生命科学与医学、食品科学与工程、电子信息科学、化学化工、数学与物理、文化遗产保护、经济与管理、文学、法学与哲学等不同学科领域。论坛中，他们将通过学术报告和交流等形式，碰撞思想、共图发展。

近年来，西北大学坚定实施“人才强校”战略，按照“奖励高端、调动中坚、扶持青年”的人才工作思路，汇聚了一批学术大家和青年学术骨干。“十三五”以来，该校培育和引进中国科学院院士、国际科学史研究院院士、“长江学者”“万人计划”“杰青”“优青”等国字号人才40余人。

编辑： 王瑜