公园门前设抓拍系统 车不礼让斑马线行人当场“曝光”

渭南：公园门前抓拍系统显威，车不礼让斑马线行人当场“曝光”。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏 渭南台 樊东宝） 公园门前的城区主干道上设有一面显眼的LED大屏幕,汽车司机在通过这里斑马线时如果没有礼让行人,车牌号码和图像就会实时“曝光”在大屏幕上。目前，渭南市首个不礼让斑马线上行人车辆电子抓拍系统，已显出强大威力。

渭南朝阳公园附近的朝阳大街斑马线，每天人流量达三万多人次，车流量达六千多辆次，存在较大安全隐患。

渭南临渭交警大队指挥中心负责人孙莹政：“这个斑马线属于无灯控的路口，车辆、行人在通行的时候存在很大的困难，经常会发生这种行人过不了马路这种困难。”

记者今天（9月26日）在现场注意到，临渭交警大队在这里新增的电子警察高清卡口抓拍设备正常工作，过往车辆基本上都能做到礼让行人。

据了解，这套电子抓拍系统设备今年9月正式启用，24小时全天候专门抓拍斑马线上不礼让行人的机动车辆，违法车辆车牌号码和图像会实时传送到旁边3.6平方米大小的LED显示屏上，进行曝光、警示，而且依法处罚毫不含糊。

家住朝阳公园附近的雷女士说，现在通过这里斑马线时，再也不用像以前那样提心掉胆了。

渭南市民雷女士：“经常来朝阳公园锻炼嘛，现在装上这个系统以后，过马路的时候比较不用那么担心安全，出租车啊公交车啊它们都会礼让行人。”

不少司机认为，这种抓拍新设备对社会上那些不自觉礼让行人的司机，有明显震慑作用。

小轿车司机高师傅：“不礼让行人给你抓个拍，给你给个教训嘛，可以曝光出来嘛。”

渭南的姐王师傅：“我觉得这个系统对某些人还是一种约束。现在我们走到那块儿，都习惯性就是减速，不管就是有没有行人，就跟等红绿灯是一样的。”

据交警部门统计，这处电子抓拍系统及显示屏投用近一个月来，这里过往车辆不礼让行人的发生率，已从原来的50%下降到现在的25%左右。

孙莹政：“我们也是希望通过这个设备的安装，对这种违法行为的抓拍，达到一个车让人，让出一份安全；同时呢也希望我们广大市民在通过斑马线的时候，车让我，我快走。”

编辑： 王瑜