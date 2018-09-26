陕西省涉企“双随机、一公开”联合抽查检查工作现场会在宝鸡召开

全省涉企“双随机、一公开”联合抽查检查工作现场会在宝鸡召开
西部网讯（记者 张琪）9月26日，全省涉企“双随机、一公开”联合抽查检查工作现场会在宝鸡召开。”双随机、一公开”就是随机抽取检查对象、随机抽执法检查人员，及时公开执法检查结果。
在现场会上，宝鸡市介绍了试点涉企“双随机、一公开”联合抽查检查工作经验，与会人员观看了宝鸡市“双随机、一公开”联合抽查检查实践演示和陕西省行政执法“双随机、一公开”综合监管系统演示，会议通报了全省涉企“双随机、一公开”监管工作进展情况。
据了解，全面推行“双随机、一公开”监管工作是完善社会主义市场经济体制的必然要求，是推进政府治理体系和治理能力现代化的重要环节，是优化提升营商环境的重要保障，对于提升监管的公平性、规范性和有效性，减轻企业负担和减少权力寻租，都具有重要意义。
陕西省全面推行“双随机、一公开”监管工作，是认真贯彻落实国务院和省政府深化“放管服”改革转变政府职能精神，推进市场监管体制改革创新，提高政府部门对企业监管的规范性、公正性和透明度，营造公平竞争的市场环境。
编辑： 谢卓
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