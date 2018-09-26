2018年第20万名本科生“新西安人” 落户经开区

2018年第20万名本科生“新西安人”落户经开。



西部网讯（记者 张倬）“很幸运，能成为第二十万名落户西安的本科生，希望我们每个怀揣理想来到西安创业奋斗的年轻人，都能为西安注入年轻的血液……”9月26日，2018年第20万名本科生“新西安人”落户经开。

据了解，2018年度第20万本科生“新西安人”付朝乾，毕业于上海第二工业大学，是今年应届毕业的本科生，目前在西安华天科技公司工作。“很幸运，能成为第二十万名落户西安的本科生，也很开心能有这次机会，和大家一起分享作为一名新西安人的兴奋与憧憬。”他说，西安作为我国三个国际化都市之一、全国第九个中心城市，注定迎来新的辉煌。希望每个怀揣理想来到西安创业奋斗的年轻人，在工作生活中不断进步，为西安注入年轻的血液，为西安国际化大都市的建设发展贡献自己的一份力量！

32岁的王燕毕业于山西财经大学，目前在西安工作，现如今也落户在了经开区。“我爱人工作调动后来到西安，我们处于长期两地分居的状态。频繁来往西安的过程中，我喜欢上了这座城市。大学多，历史悠久，人文气息浓，发展日新月异。为了能全家团聚，也为了孩子以后上学有更多更好的选择，我决定落户西安。”她告诉记者，适逢经开公安也在宣传户籍新政，落户政策便捷惠民，自己就前往家附近的经开分局凤城路派出所办理了落户手续。整个办理过程井然有序，从排队等候到办理成功只用了十分钟，西安公安户籍服务的高效和便捷让人点赞。

西安户籍新政实施以来，公安经开分局通过打造“延时服务、错时服务、预约服务、移动服务、即时服务”等一系列便民利民措施，对办事群众给予情绪关怀和情感关怀，着力提升人民群众对户籍窗口服务的认同感和满意度。

编辑： 熊惠玲