陕西进出口总值5年翻番 今年前8月出口增速全国第2

陕西省政府新闻办公室举办“陕西‘一带一路’建设五年成就”主题系列发布会。

西部网讯（记者 李为涵）9月26日，西部网记者从陕西省政府新闻办公室举办“陕西‘一带一路’建设五年成就”主题系列发布会获悉，五年来，陕西省进出口值从2013年的1227.75亿元增长到2017年的2714.9亿元，进出口总值从全国第23位提升到第18位。

1至8月陕西进出口增速位列全国第3

陕西省商务厅新闻发言人、巡视员王国龙介绍，五年来，陕西省进出口值从全国第23位提升到第18位。今年前8月，全省进出口总值2306亿元，比去年同期增长35%，其中出口1419.9亿元，进口886.1亿元，进出口、出口、进口增速分别列全国第3位、第2位和第6位。

王国龙说，过去五年来，陕西建立了中小微外贸企业“互联网+金融服务”融资担保平台，分批培育了航空、纺织、新材料等19个特色出口基地。积极开拓国际市场，支持企业在德国法兰克福、哈萨克斯坦卡拉干达州等地建立7处“海外仓”，并联合东航、海航等企业，采取“海外仓+跨境电商货运包机直飞”国际货运模式，进一步扩大进出口规模。

同时，不断提升贸易便利化水平，加强与云南、广西边境口岸以及丝路沿线国家和地区的部门合作，进一步完善与新疆霍尔果斯、阿拉山口边境口岸、内蒙古二连浩特、满洲里和天津港、青岛港、连云港的直通放行机制，初步建立了进出口货物“东进西出”和“南下北上”的全方位大通道布局。加快推进国际贸易“单一窗口”建设运行，全面提高通关效率，迈出坚实步伐。

王国龙说，随着陕西深入推进“一带一路”建设，“长安号”国际货运班列从最初的中亚地区延伸到欧洲腹地，运营线路达到10条，运载的货物货品从单一变得丰富多样，基本实现了中亚及欧洲地区主要货源地全覆盖。仅今年前8月，“长安号”国际货运班列已开行789列，全年有望突破1000列。

未来陕西将形成大西安1小时通勤圈

陕西省交通运输厅新闻发言人、副厅长薛生高介绍，五年来，陕西完成交通固定资产投资2640亿元，全省公路总里程达到17.5万公里，路网密度达到百平方公里85.03公里。累计新改建干线公路6000公里以上，实现所有县区通达二级以上公路。累计新改建农村公路7万公里，实现了100%乡镇、99%建制村通沥青（水泥）路、96%建制村通客车、100%建制村通邮。

薛生高说，未来陕西将形成大西安1小时通勤圈，关中城市群2小时城际圈，周边省会城市3小时辐射圈，京津冀、长三角、珠三角4～6小时交通圈，全球1日航空圈，构筑起内外通道互联互通、枢纽节点功能完善、网络布局科学合理、运输方式衔接高效、发展水平位居全国前列的高品质综合交通。

此外，记者还了解到，全省铁路营业里程达到5300公里，基本形成“两纵五横三枢纽”骨架网。西安咸阳国际机场枢纽作用充分发挥，形成了“一主四辅”民用机场体系，机场旅客吞吐量达到4187万人次，稳居全国前八。

编辑： 熊惠玲