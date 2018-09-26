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原西安交警网站已合并至市公安局官网 不影响群众办事

时间：2018-09-26 17:02:10  来源：西部网-陕西新闻网  

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原西安交警网站已合并至市公安局官网 不影响群众办事

此次关闭“西安市公安局交通管理局官方网站”不影响群众办理交警业务。

西安市公安局网站开设了“交警业务”栏目。

西部网讯（记者 刘望）记者今天（9月26日）从西安市公安局交通警察支队了解到，原“西安市公安局交通管理局官方网站”内容已全部迁移至西安市公安局官方网站（http://police.xa.gov.cn），原网站将永久关闭。

此前，西安市公安局交通管理局（西安市交警支队）的所有网上办事业务均已引导至陕西省公安厅交警总队交通安全综合服务平台（http://sn.122.gov.cn/）和西安交警微信服务号等平台进行办理，此次关闭“西安市公安局交通管理局官方网站”不影响群众网上办理交警业务。

西部网、陕西头条客户端记者登录西安市公安局官网发现，西安市公安局交通管理局（西安市交警支队）的信息公开、互动交流等非办事功能则转移到西安市公安局网站交警版块，市民可以登录西安市公安局官方网站查看使用。

据了解，该网站的关闭是响应国务院办公厅《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）文件中“县级以上各级人民政府及其部门原则上一个单位最多开设一个网站”工作要求进行的。

编辑： 刘望

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