第五届丝路电影节佳片云集 导演谢飞将担任评委会主席

著名导演谢飞将担任本届电影节评委会主席。

明星为丝路电影节送上祝福。

西部网讯 第五届丝绸之路国际电影节将于2018年10月8日在西安盛装启幕，古城星光熠熠，众多中外电影人将齐聚大西安，共话电影事。本届丝路国际电影节明星整容强大，佳片佳作云集，著名导演谢飞将担任本届电影节评委会主席。

2014年，丝绸之路国际电影节宣告诞生。这是继北京国际电影节、上海国际电影节之后，中国第三大国际性的电影文艺盛会，中国创办的又一个国际性大型对外电影交流平台。迄今为止，丝绸之路国际电影节已经成功举办四届。

四年来，一批批优秀影片从丝路国际电影节中脱颖而出。《百鸟朝凤》、《画皮二》、《解救吾先生》、《地层深处》、《推销员》、《战狼》、《时间去哪儿了》……都成为丝路国际电影节上优秀影片的杰出代表。俄罗斯的《瓦西里撒》、印度的《卡迦瑞娅》、土耳其的《十字路口》、意大利的《我们玩大了》、亚美尼亚的《留守家园》……一批丝路沿线国家的精彩影片从小众走向大众，从本国走向丝路，从丝路传向世界。

而一批国产经典老片《大话西游》、《黄土地》、《双旗镇刀客》、《老井》、《冰山上的来客》等也在电影节期间展演，又一次勾起观众五颜六色的回忆。

有优秀的电影，自然要有优秀的电影人。成龙、张嘉译、景甜、闫妮、许还山、芦苇、陆川、苏菲•玛索、赵雅芝、顾长卫、黄建新、吴亦凡、彭于晏、陈伟霆、贝蒂•希金斯、姚晨等中外明星电影人踏歌而来；唐朝乐队、AK人声乐团、五洲星海国际组合、王力宏、林忆莲、张靓颖一展歌喉全力助兴。越来越大咖越来越国际范儿的丝绸之路国际电影节，带给中国、带给世界的贡献有目共睹。

四年来，丝绸之路国际电影节引发的合作项目越来越多，议题讨论也越发广泛。中国、印度、俄罗斯、韩国、美国等国以及中西亚、欧洲多个国家的主题电影展，都在电影节上一展风采，百家争鸣。同时，通过丝绸之路国际电影节，各国民众的了解和互信不断增强。对真善美的追求是相通的，人类命运的共同体，更是可以在文化交流中构建的。

以丝绸之路国际电影节为纽带，各国文化合作的机遇倍增，合作的信心倍增。每一届丝绸之路国际电影节，除了电影展映、学术探讨等文化环节外，市场研究、合作论坛、创投会议等大量市场合作活动，无不是文化合作的机遇，无不是文化合作的起点。

丝绸之路国际电影节与北京电影节、上海电影节各有侧重，实现了有效互补，这些不同类型的电影节，在不同的细分市场上对电影产业和电影相关产业带来强力促进，共同推进中国的影视及相关产业做大做强，媲美“好莱坞”的巨大经济文化体也因此指日可待。

编辑： 熊惠玲