延安精神与改革开放理论研讨会今日在西安召开

延安精神与改革开放理论研讨会现场。
西部网讯（记者 朱童戈）今年是改革开放四十周年，今天（9月26日），由陕西省延安精神研究会与西北大学陕西省重点中国特色社会主义理论体系研究中心联合举办的“延安精神与改革开放理论研讨会”在西安召开。
陕西省延安精神研究会会长梁凤民回顾了改革开放四十年特别是陕西发展四十年所取得的成绩。梁凤民说，这些成绩的取得，是与全省人民解放思想、实事求是、艰苦创业分不开的，是与我们坚持继承和发扬延安精神分不开的。
记者在会上获悉，来自中央团校、宁波大学、东北师范大学等12位教授学者围绕延安精神与改革开放主题，从改革开放的历史经验、延安精神与改革开放、党的思想建设等方面进行了交流发言，内容涉及政治、经济、文化、社会等多个领域。
大家表示，要以这次研讨会为契机，不断加深对改革开放历史经验、历史必然性和规律性的认识，努力实现思想上的与时俱进，进一步做好弘扬延安精神的工作。
编辑： 焦晓珊
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