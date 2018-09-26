宁陕县新场镇新场村的辣子红了

宁陕县新场镇新场村的辣子红了

“辣子红了!新场的辣子红了!”

望着大片大片碧绿的辣子地，犹如一棵棵小树的辣椒苗葱茏旺盛，叶片挤挤挨挨，点缀着层层白花，碧叶间大大小小泛红的辣椒格外醒目......宁陕县新场镇新场村党支部第一书记陈苗激动而兴奋：“辣子开始红了，感觉悬在心里的一块石头终于落地了。”

因为发展辣椒产业，新场村的第一书记陈苗“红”了，因为工作突出，他被全市评为脱贫攻坚优秀党员；新场村“红”了，新华社、安康日报等媒体到村里采访报道，本县四亩地、龙王、皇冠等镇的村子不仅来学习“取经”，还跟随新场村的脚步买苗子在各自的村子种起了辣椒；新场镇也“红”了，全县产业现场会的迂回人员来到镇里来参观，镇长在大会上发言介绍“辣子经”，镇安县、汉滨区等县区的领导慕名前来考察参观。

“红”是“红”了，却“红”的让新场镇镇长王东和新场村第一书记陈苗倍感压力……

地处秦岭深处的新场镇，位于宁陕县城东西北角，属于高寒边远山区，位置偏僻，交通不便，经济基础十分薄弱。过去村民的主要收入来源一般是中蜂养殖和采收中药材，前几年因为随着西成高铁建设大军进驻，新场着实红火了几年，但随着西成高铁的建成通车，新场发展又回到了前些年的状态。现在，仍有贫困户49户115人，脱贫任务十分艰巨。

“新场镇原本平地就多，加上西成高铁竣工后，复垦后平地面积又有所增加，”王东介绍说新场镇平地虽多，但种植包谷、黄豆和洋芋收益低，很多土地荒芜闲置。一直想找一个脱贫发展的长远产业，把这些土地资源利用起来。

在多方寻求脱贫和发展良策后，新场镇动员新场村通过在高铁务工脱贫的村民刘海峰，牵头成立了新场镇宝峰种养专业合作社，发展生猪养殖。但随着产业规模的扩大，也带来了新的问题，猪的粪便无法环保的处理，因此，合作社便考虑发展种植业，将猪的粪便作为肥料循环利用。

经过多方联系，刘海峰对接上了重庆鸿莱农业有限公司，经过双方的多次考察和洽谈后，该企业与宝峰种养专业合作社签订技术服务和产品定价回购合同，在新场镇注册成立了子公司，从2018年起在新场镇发展辣椒产业，按每亩4000至6000斤的产量，每年每亩可为种植户带来3000至5000元收益。

“合作社负责建设种苗培育大棚基地和育苗、种植、管理、回收和结算，”刘海峰介绍，农户利用土地入股，由合作社种植按收益七三分成，保底分红每亩不低于300元；农户种植，合作社回收按收益三七分成。

“准备种辣椒时，我们走访了每一户群众，介绍辣椒产业发展前景和路线，一户户的做工作，开始农户尤其是贫困户都不太敢，但是经过我们的说服，不少人都一起入了股。现在辣椒长出来了，不少没有种的贫困户都后悔了。”陈苗说，从选址到与贫困户对接，从建大棚到育苗，他都悬着一颗心，新场村海拔相对有点高，尽管前期做了多次调研，但想到全村的贫困户的产业都压在这上面就不由得担心。

王东也不轻松，从引进辣椒种植到现在，他一直有着三个担忧。“第一个担忧是刘海峰刚牵头将养猪合作社建了起来，如果辣椒产业失败，好不容易培养起来的农民带头人就会‘毁于一旦’；第二个担忧是如果辣子种不成会挫伤新场农民的产业发展积极性；三是这次我们用了县上40万的扶持资金，结合三变改革其中30万入股了合作社建设大棚等。”王东介绍说，为了防范风险，他们预留了10万元投入商业保险，最大程度的减少损失。

“年初如果有人手，还是可以自己种的，分红也高。”新场村贫困户刘文学说，看到辣子结的那么好，大家真的相信了种辣子确实能挣钱，不少选择将地交给合作社种的贫困户都后悔不已，准备明年开始自己种。

“辣子产业会发展的越来越好，我相信新场村的日子会越来越红火的。”新场村村支书王富春高兴的说，全村共种植辣椒830亩，共有有84户农户参与辣椒种植，其中贫困户32户，每亩辣子可增收2000元。她对今年年底，新场村整村脱贫有信心。

“现在，新场镇共有辣子育苗大棚20个，全镇种植辣椒1080亩，实现人均1亩、户均3亩，直接带动贫困户80户。”王东介绍说，辣椒产业还辐射带动本县四亩地、龙王、皇冠等4个镇，种植520亩，带动贫困户372户。下一步重庆鸿莱农业有限公司还将延伸产业链，计划计划投资3000余万在新场镇建设米椒加工厂，主要加工干椒、香菇辣椒酱等产品，目前正在选址洽谈项目落地事宜。（文/通讯员谭海波 何源）

编辑： 焦晓珊