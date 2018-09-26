陕西最大单体光伏电站项目开工 明年6月底建成完成

陕西最大单体光伏电站项目基地开工仪式在铜川举行。

陕西最大单体光伏电站项目基地开工仪式在铜川举行。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华） 今天（9月26日）上午，陕西省最大的单体光伏电站项目基地开工仪式在铜川举行，该项目采取全国领先的光伏技术建设，建成后，将成为高科技光伏领跑者示范项目。

今天开工建设的光伏电站项目是我省最大光伏电站项目，是国家能源局光伏发电“领跑者”项目之一。项目装机容量为250MWp，采取单晶P型PERC叠片双面组件技术、智能运维及储能等领先科技，有效降低系统损耗并全面提升系统发电量。同时，这一光伏项目把文化旅游、生态观光、“造血式”扶贫等业态进行了充分规划，实现“光伏+农业+扶贫+旅游”四位一体，打造既能满足发电需求，又集观光旅游、技术展示、精准扶贫于一体的高科技光伏领跑者示范项目。

西安隆基清洁能源有限公司的副总经理、项目经理马金鹏介绍，这个项目从9月26日正式开工之后，整个一次性投资，在明年6月30日全部完成。“这次我们所选的技术路线是我们公司的单晶p型perc叠片双面组件，它不只是正面可以发电，背面也可以发电，通过实现跟踪支架，包括双面组件，整个集成化的一个应用，整个发电量比常规的光伏发电站增益超过20％,根据我们的测算，年均的发电量上网电量3.8亿度电，上网电价是0.75元每千瓦时，所以我们测下来，每年的收益大概是接近3亿元。”

编辑： 韩睿