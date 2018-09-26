网上打官司不跑冤枉路 汉台区法院“云上法庭”投用

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强） 对普通老百姓而言，过去到法院打官司，劳神耗时不说，还可能因为办理各种手续跑冤枉路。从本月初开始，汉中市汉台区人民法院“云上法庭”和“在线法院”系统投入使用，这个系统在云平台的支持下，除了能实现网上立案、调查取证等，还能通过网络视频实现异地开庭审理，让互联网+成为推动司法进步的引擎。

基于“云上法庭”系统，诉讼各方当事人可以通过系统提供的电脑或者手机客户端进行网络立案，法院受理后，云平台进行人脸识别、指纹识别、语音识别等，同时将电子签名、书面证据进行存档锁定。在前期调查取证结束后， 可以通过“在线法院”系统开庭审理，即使各方当事人各自处于不同地方，都可以通过手机或者电脑网络，在约定的时间参加网上庭审。

庭审前，当事人必须通过“云上法庭”系统验证身份，并通过电子签名系统等进行复核。庭审全程录制视频，主审法官、原告被告、以及辩护人等语音内容自动识别，并转化为庭审记录形成正式案卷存档。庭审结束后，由各方当事人进行电子签名后形成有效判决码，上级法院和相关部门可以随时从网上观看庭审过程。

汉中市汉台区人民法院代院长杨建军表示，这套系统事实上就是把立案程序网络模块化，提高审判效率，其最大的优点就是突破时空限制，避免当事人跑路。

汉中市中级人民法院副院长周晓平表示，“云上法庭”和“在线法院”不但节约司法成本，还能让每一个庭审环节都有据可查，把司法进步和技术进步结合起来，提高审判的质效。更重要的是，通过网络开放式庭审的方式，实现公开公正透明，各地通过相互借鉴和学习，最终形成全国统一的司法标准。目前，汉中市汉台区人民法院下属16个法庭全部开通了“云上法庭”。

编辑： 韩睿