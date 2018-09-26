陕西作家权海帆在现场分享自己的人物传记作品《班固传》的创作心得。

西部网讯（记者 秦怡 苏静萌） 为大力推进全民阅读活动广泛深入开展，助力“一带一路”文化建设，由陕西新华出版传媒集团、陕西省图书馆学会联合主办的第七届陕西（西部）丝路图书交易博览会于今天（9月26日）在西安开幕。

作为第六届陕西省阅读文化节的重要组成部分，本届丝路书博会以“全民悦读，最美三秦”为主题，为期两天，集展示、销售、订货、馆配团购、宣传推广于一体。展览面积7000平方米，展出全国300多家出版社的37000余种优秀出版物，设置了精品图书、专题特色图书、馆藏图书、新品图书、文化用品等五大展区以及丝路主题、中小学馆藏图书两大特色专区。值得一提的是，书博会甄选了500余种“一带一路”主题图书，集中展示了近年来“一带一路”出版成果。

活动期间，主办方将组织开展一系列内容丰富、精彩纷呈的全民阅读活动：在书展现场，举办“丝绸之魂——丝绸之路文学创作出版工程”系列图书、《揭秘华夏系列》、《儿童成长童话绘本》等新书发布会，邀请名家、编辑向读者推荐优秀图书。全省各级新华书店在当地设立分会场，举办“七进”、名家签售、读书讲堂、专家论坛等多项活动。

来自甘肃、宁夏、新疆等省（区）的公共图书馆、高校图书馆、党校图书馆以及我省市县公共图书馆、党校图书馆、高校图书馆、实体书店前来采购图书。

自2014年以来，陕西（西部）丝路图书交易博览会已成功举办6届。作为全国首个将“一带一路”建设与全民阅读、“书香社会”建设相结合的书业展会，其社会影响、辐射范围、展会规模、参展人数、订货码洋不断扩大提升，为“丝绸之路文化带”建设提供了精神动力和智力支持，已成为我省公共文化服务的重要品牌活动之一。