陕西省第三届丝绸之路青年学者论坛开幕。

陕西省第三届丝绸之路青年学者论坛开幕。

胡和平出席并讲话。

西部网讯（记者 刘望）陕西省第三届丝绸之路青年学者论坛开幕式今天（9月26日）在西安举行。陕西省委书记胡和平出席开幕式并讲话，来自世界各地的1500多名青年学者参加开幕式。

陕西省委书记胡和平出席开幕式并讲话。陕西省委常委、省委组织部部长张广智主持。陕西省委常委、省委秘书长钱引安，陕西省副省长胡明朗，西北农林科技大学校长吴普特出席。西北农林科技大学党委书记李兴旺致辞。

胡和平在讲话中指出，党的十九大描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图，提出了实施科教兴国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略等部署。实现好这些目标、落实好这些任务，需要强有力的人才支撑和智力支持。举办丝绸之路青年学者论坛，是贯彻党中央人才强国部署的具体行动。自首届论坛举办以来，众多青年才俊通过这个平台投身陕西，为全省经济社会发展注入了新的活力。

胡和平指出，陕西是“一带一路”的重要枢纽，蕴含着蓬勃发展的巨大潜能；是中国对外开放的重要门户，拥有开放包容的良好氛围；是各类要素汇聚流动的重要平台，涌动着创新创造的强劲活力。当前，我们正在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“五个扎实”要求，大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，奋力谱写新时代追赶超越新篇章。热情期待各位青年朋友选择陕西，在推动追赶超越、实现中国梦的进程中放飞人生梦想。

胡和平强调，陕西将牢牢把握人才引领发展的战略定位，坚定实施人才强省战略，以积极有效的措施激励人才，完善人才评价、收入分配、奖励激励等机制，让各类人才活力竞相迸发。以尚贤重才的精神服务人才，提升保障服务水平，搭建干事创业平台，营造良好氛围，为各类人才大展才华创造良好条件。以求贤若渴的态度引进人才，加大引进力度，拓宽引进领域，创新引进方式，努力把各方面优秀人才聚集到新时代陕西追赶超越中来。

开幕式上，叶凯、卓拉、程东等引进人才代表发言。胡和平等还参观了全省人才工作成就展。

编辑： 刘望