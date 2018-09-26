宝鸡一出租车甩客导致乘客延误高铁 司机被停班培训

9月25日，9条网友留言有回复。

西部网讯 南郑区马沟村危房改造未实施、宝鸡一出租车甩客导致乘客误高铁、宝鸡东冠世纪城工地夜间施工扰民……9月25日，宝鸡市人民政府办公室、南郑区高台镇人民政府等7个相关党政部门回复了9条西部网网友留言。

南郑区马沟村危房改造未实施

正在积极改建

2018年9月6日，网友“电流”反映称，汉中南郑区高台镇马沟村、杨沟村、李家沟村2016-2017年危房改造，部分村民因当时经济困难而没能获得危房改造，李家沟村没有一户改造，后期为什么不继续进行？希望相关部门关注一下，把建设新农村移民搬迁工作持续进行。

南郑区高台镇人民政府回复：经调查，网友反映的马沟村、杨湾村、李家沟村已于2011年合并为马沟村，2015年马沟村又与立峰村合并为立峰村。2016年，南郑县住建局下达我镇建档立卡贫困户危房改造10户，户均补助1万元。对此，镇政府征求意见后，将10户危房改造计划下达立峰村，但由于补助资金少，立峰村无贫困户实施。

2017年5月，立峰村通过贫困户自愿提出书面申请、区住建局进行危房鉴定、村民代表会议民主评议、公示、上报、审批等程序，确定了立峰村2017-2019年建档立卡贫困户危房改造对象47户，其中：原马沟村7户，原杨湾村2户，原李家沟村2户。目前，上述危房改造对象正在积极改建中。

当前，我镇已按照《土地法》、陕南移民搬迁和易地扶贫搬迁政策规定，正在按与群众签定的三方协议，积极进行陕南移民搬迁户、易地扶贫搬迁户的修建新房，拆除原宅基地旧房工作之中，以达到用地占新腾旧，占补平衡的要求。

宝鸡一出租车甩客导致乘客误高铁

出租车司机被停班培训

2018年9月10日，网友“李先生”反映称，2018年9月7日17时左右，我在宝鸡市高新一路路口，拦了一辆出租车去宝鸡南站。当时车上已有乘客，但是司机说顺路到宝鸡南站。但在距离宝鸡南站还有一段距离的时候，司机让我下车，导致我乘坐的车次延误，希望有关部门调查处理。

宝鸡市人民政府办公室回复：经调查，该网民于9月7日17时15分在宝鸡高新一路路口搭乘海景出租车公司出租车去宝鸡南站，行车记录仪显示，当时车上已有一名乘客，该乘客在高新5路城际酒店附近下车。在高新5路转盘处，该网民坚持从站前大道直接进站，站前大道是由北向南单行道，并设有禁行标志。

经公司调查，驾驶员无故意甩客行为，因为驾驶员选择的行车路线和补救措施，该投诉人不予采纳。我市出租汽车管理所已责令司机停班培训，并向网民电话致歉。

宝鸡东冠世纪城工地夜间施工扰民

已责令建设单位整改

2018年9月12日，网友“迫不得已的投诉者”反映称，自8月宝鸡市环保联合执法以来，陈仓区东冠世纪城工地夜间施工，严重扰民。近日来，此工地甚至一天二十四小时施工，各种建筑噪音不绝于耳，业主们苦不堪言。恳请领导能够关注过问，还我们一个安静的夜晚。

宝鸡市人民政府办公室回复：经调查，网民反映的是东冠世纪城6号住宅楼主体施工，由于环保治理等原因，商砼站白天不予供料，因此造成夜间施工。针对该问题，陈仓区住建局现场向建设单位下发责令整改通知书，如需夜间施工，需要到环保部门办理夜间施工许可证，并张贴告示，取得居民理解。如未经环保部门擅自施工，将给予行政处罚。同时，陈仓区执法大队将不定期进行夜间巡查，确保夜间无扰民行为。

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9月25日有回复：陕西省通信管理局等答复9条留言

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编辑： 辛超