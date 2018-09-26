国庆长假期间高速路免费 陕西各景区周边需避堵

西部网讯（记者 刘望）2018年国庆节假期为10月1日至10月7日，国庆期间免收小型客车通行费，届时将出现车辆集中出行现象。陕西省公安厅交警总队结合陕西近年国庆期间道路出行特点，对今年陕西节日期间交通形势作出预判，并发出安全出行提示。

节日放假收假前一天下午道路拥堵

9月30日17时至20时，主要以返乡、出游小型客车为主，预计城市周边车流量大，会出现短时交通拥堵。

10月1日至6日，路面车流量呈现潮汐式特点，每天上午8时至11时，车辆主要前往各旅游景点；下午16时至21时返回城区，届时路面车流量将会急剧上升。

据往年车流量统计，10月1日9时至11时左右，道路流量将达到峰值。车辆通行以日间为主，夜间车流量逐步回落。预计西安、咸阳周边高速公路流量较大，由于交通事故和施工占道等因素影响易发生交通拥堵。

10月7日14时至21时，高速公路主要为收假前小型客车返程车流为主，流量将会猛增，主要集中在西安、咸阳、宝鸡、渭南等城市周边高速公路。

景区周边又将上演“人看人”“车看车”

预计通往陕西重点热门景区兵马俑、华清池、翠华山、袁家村、太白山、华山、富平爱国主义教育基地、壶口瀑布、武侯祠的高速公路收费站出入口车流量大。

陕西的华山、兵马俑博物馆、法门寺等景区，延安红色旅游景点和铜川陕甘边革命根据地照金纪念馆等，将会在国庆节假期的初期和10月7日返程时间出现交通流高峰。

绕城高速长安、西高新、曲江、新筑、河池寨、未央、阿房宫收费站；福银高速六村堡、西张堡、机场西、香王收费站；机场高速汉城、机场收费站。连霍高速灞桥、三桥、咸阳、兴平、宝鸡收费站；京昆高速户县收费站容易拥堵。

绕城高速河池寨至纺织城段、兵马俑专用线、西铜一级汽车专用公路西安至铜川段、福银高速六村堡至礼泉段、京昆高速新筑至富平段、京昆高速西汉段、包茂高速西康段容易拥堵，榆神高速府谷省际收费站前往山西方向，货车拥堵，小型客车通行正常。

车辆如遇事故后要按规定设置警告标志

交警提醒，广大市民要合理安排出行时间，尽量避开高峰时段。机动车上高速公路行驶，请事先检查车辆性能并保障齐全有效。如有儿童，请为儿童选用儿童座椅。农村、山区群众出行，不要乘坐农用三轮车、拖拉机、低速载货汽车等交通工具。

车辆发生故障或者事故时，请将车辆移至路边，在距离来车方向150米外设置警告标志，开启危险闪光灯，并及时报警，驾驶员和乘车人离开车辆和车行道，避免引发此生事故或拥堵。

拥堵路段及分流绕行方案 国庆中秋长假期间，我省高速公路遇到流量饱和或交通事故造成交通拥堵的时，将启动分流绕行预案。具体实施办法如下： 1、绕城高速河池寨收费站至纺织城收费站段经西安市南三环分流绕行。 2、兵马俑专用线经包茂高速临潼收费站分流绕行。 3、西铜一级汽车专用公路西安至铜川段经绕城高速、包茂高速分流绕行。 4、福银高速六村堡至礼泉段经G312国道分流绕行。 5、京昆高速新筑至富平段经S106、G210分流绕行。 6、京昆高速西汉段前往汉中方向车辆可经西安绕城高速或环山旅游线（S107）分流至包茂高速、十天高速抵达汉中。三轴及三轴以下货车可通过国道108、316、210通行。 7、包茂高速西康段经省道102分流绕行。 8、榆神高速府谷省际收费站货车可经榆佳高速佳县省际收费站或青银高速吴堡省际收费站到达山西。 危险路段及事故多发点段提示 由于山大沟深、坡陡弯急，提请广大驾驶员朋友通过以下路段减速慢行，安全通过： 1、包茂高速安塞至靖边段，铜川至黄陵段，韦曲至柞水段。 2、京昆高速涝峪至秦岭服务区段，勉县至宁强段。 3、福银高速长武至乾县服务区。 4、福银高速麻池河立交至陕鄂界。 5、青银高速绥德至吴堡段。 6、京昆高速1164km+867m-1166km+800m（安康市境内）存在隐患：路面标识不清，隧道与桥梁无过渡防。 7、107省道98km-100km (西安市长安区境内) 存在隐患：道路照明缺失，道路两侧绿植遮挡视线。

编辑： 刘望