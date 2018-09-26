第五届丝绸之路国际电影节即将开幕 姚晨张嘉译纷纷送上祝福

张嘉译送上祝福。

张艺谋送上祝福。

西部网讯 金秋十月，在“一带一路”倡议五周年之际，第五届丝绸之路国际电影节将于10月8日至13日在古丝绸之路的起点西安盛装起航，唱响丝路文化深度融合的时代强音。张艺谋、陈凯歌、成龙、张嘉译、姚晨等纷纷送上祝福，期待电影节能顺利举办。

四年前的金秋之际，为贯彻“一带一路”倡议，传承丝路精神，弘扬丝路文化，促进丝路沿线国家文化交流与合作，同时全面深入落实“丝绸之路影视桥工程”，以电影为纽带的丝路文化交流平台——“丝绸之路国际电影节”应时而生。

今年是西影60华诞，恰逢时代节点的第五届丝绸之路国际电影节和60岁西影，将携手为”一带一路”倡议五周年献上怎样的厚礼？新时代的丝路影片，怎样一代代文艺传承？又怎样在国与国间实现文化的水乳交融？

本届电影节的主题是“新时代、新丝路、新视界”，电影节将聚焦“一带一路”，聚焦“民心相通”，聚焦“电影新力量”，积极实施“丝绸之路影视桥工程”，有力推动“一带一路”的文化交流。

编辑： 沈晓芳