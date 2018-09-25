中俄学生携手度过中秋佳节

西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）“饺子对于中国人来说不仅是一种食物，更是一种精神的寄托，所以我们才选择在中秋节这天大家一起包饺子吃。”9月24日晚，在俄罗斯人民友谊大学的学生公寓里，赵婕琳和同学们一起包饺子吃月饼，共同度过这个团圆的日子。

为了让更多刚来莫斯科留学不久的新同学快速的融入到当地的学习生活中去，使大家在国外也能感受到家乡的温暖，身为中国留俄学生会副主席、友大学生会主席的赵婕琳早早就开始准备当天的活动，“我们之前聚餐大家都是自己做拿手菜或是去中国餐馆，但今天是中秋节，我们就选择自己包饺子，还邀请了几名俄罗斯当地的同学一起参加，她们对汉语和中国文化非常有兴趣。”

看着热气腾腾的饺子，俄罗斯姑娘克里斯汀显得很兴奋，因为这里面有她亲手包的饺子，“这是我第一次包饺子，和俄罗斯的饺子有相似的地方，我觉得非常好吃。”虽然汉语说的并不是那么顺畅，但这并不妨碍克里斯汀对中国文化的喜爱，她打算未来去北京看看。

“三年前在莫斯科谢列梅捷沃国际机场，是没有中文标志的，然而到了今天，不止在机场，莫斯科的旅游景点、商场餐厅等等地方都出现了中文标识。”说起这五年的变化，先后两次来莫斯科留学的郭寒湫深有感触，在她看来，正是因为“一带一路”倡议的提出，中俄双方的交流开始变得更多，无论旅游、学术、贸易还是制造业，都有了更深层次的接触，这也为两国留学生提供了大量就业岗位，“希望未来中俄两国留学生能有更多一起过节的机会，这对于加深大家的友谊非常有利。”