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丹凤县纪委通报4起违反中央八项规定精神问题典型案例

时间：2018-09-25 20:40:34  来源：西部网-陕西新闻网  

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丹凤县纪委通报4起违反中央八项规定精神问题典型案例

近日，丹凤县纪委通报4起违反中央八项规定精神问题典型案例。

西部网讯 据秦风网消息：近日，丹凤县纪委通报4起违反中央八项规定精神问题典型案例，分别是：

1.商山林场场长杨亚军办公用房超标准问题。2016年6月以来，国有商山林场场长杨亚军办公用房实际面积为19.7平方米，超出规定标准10.7平方米。2018年9月14日，丹凤县林业局党组给予杨亚军行政警告处分。

2.商镇黑沟河村党支部书记徐丹盈公款吃喝问题。2016年4月至2017年4月间，黑沟河村党支部书记徐丹盈，在农业普查、迎接上级检查、日常工作检查过程中，先后组织相关工作人员分别在镇酒店、饺子馆就餐花费3288元。2018年7月20日，丹凤县纪委给予徐丹盈同志警告处分。

3.商镇桃园社区原居委会委员兼“三员合一”干部朱丹平公款吃喝、用公款列支香烟、随礼费用问题。2014年、2015年初，朱丹平在任桃园社区居委会委员并代行社区主任职责期间，社区违规公款吃饭、购买香烟、随礼，共计花费13323元。其中，签字支出香烟、便饭费用11323元，彭某葬母随礼500元，未签字已实际支出彭某葬母、彭某某葬母、周某嫁女三次随礼1500元。朱丹平涉及不履行承包合同，侵占集体资金问题一并查处。2018年8月22日，商镇党委给予朱丹平同志严重警告处分。

4.龙驹寨街道办三皇庙村原党支部书记雷刘良公款吃喝问题。2014年2月至6月间，雷刘良不正确履行工作职责，套取财政资金，并用套取资金支付2013年至2014年间，村上就餐、购买烟酒花费1632元。雷刘良涉及村集体退耕还林补助款不入账问题一并查处。2018年6月20日，龙驹寨街道党委给予雷刘良同志严重警告处分。

编辑： 肖昌希

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