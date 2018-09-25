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陕西大部分地区迎降水天气 未来两天西安将以阴雨天为主

时间：2018-09-25 22:01:45  来源：西部网-陕西新闻网  

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陕西大部分地区迎降水天气 未来两天西安将以阴雨天为主

中秋假期刚刚结束，大家都明显感觉到“一场秋雨一场寒”。从昨晚（9月24日）开始，陕西省大部分地区也迎来了降水天气，据西安气象微博发布消息，受短波槽东移和东路冷空气影响，未来两天西安以阴雨天气为主。

西部网讯 中秋假期刚刚结束，大家都明显感觉到“一场秋雨一场寒”。从昨晚（9月24日）开始，陕西省大部分地区也迎来了降水天气，据西安气象微博发布消息，受短波槽东移和东路冷空气影响，未来两天西安以阴雨天气为主。

预计今晚到明天白天：阴天有阵雨，气温：13～21℃；

明晚到27日：阴天有小雨，气温：14～19℃；

28日：多云转晴，气温：12～24℃。 ​​​​

编辑： 肖昌希

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