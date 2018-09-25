行走延河看安塞|王瑶水库供给延安城区40万人饮水

王瑶水库。

西部网讯（记者 张锦茹）水质的好坏关系到人们生活饮食的方方面面。今天（9月25日），由陕西省环保厅宣教中心组织的“行走延河”活动启动，文化学者、媒体记者、网络达人、志愿者组成的调研采访团来到了延安市，主要对延安段延河水环境综合整治情况进行采访报道。

王瑶水库供给延安城区40万人饮水

采访团首站来到了王瑶水库，王瑶水库位于延河支流杏子河中游，控制流域面积820平方公里，总库容2.03亿立方米，控制流域面积820平方公里，设计年供水1510万吨。据了解，王瑶水库于上世纪70年代建成，建成初期水库主要用于防洪防汛，自1997年开始，水库的职能由防洪拦截泥沙转变为供水。

“目前，延安城区40万人的供水量都由王瑶水库提供，日供水可达到5万立方米，水库不仅供应量大，水质也安全可靠。”据王瑶水库管理处主任刘杰介绍，水库水源地水质一般稳定保持在地表水三类水平，无需做任何处理，居民可直接饮用，在丰雨季节，水质更好能达到二类水平，这保障了延安城区的供水安全。

30年来水质安全有保证

刘杰表示，他在这里已经工作了30年，这30年来也见证了工作人员对王瑶水库水质安全所做的努力。“几十年来，我们工作人员每周都会在库区进行巡查，检查水质污染源，尤其加大力度检测河流下游是否遇到石油污染，一旦发现污染源，立即处理”。

2002年，划定了王瑶水库饮用水水源地保护区范围并完成勘测划界，水源保护区分为一级保护区和二级保护区，并对一级保护区实行了拉网封闭，设立了界桩、标识和警示牌。

另外，从今年5月份开始，王瑶水库坚持对水库4000余亩水面进行不间断地水草打捞清运工作，截止目前为止，共打捞清运水草2000余吨，确保了水质达标。刘杰表示，水草打捞已成为一项常态化工作，及时解决了水体富营养化的问题。

而为了动态掌握水源地水质状况，今年6月份，延安市建立了水质监测站，随时监测水质情况，及时查找水质下降原因。

“为了居民饮水安全，一方面必须保证水库的水质，另一方面，水库周围环境的综合治理和排污口的整顿也不容忽视。”刘杰表示，只有这两手一起抓，老百姓喝到的水才放心。近年来，延安市紧抓王瑶水库综合整治、退耕还林、小流域治理等项目，已经封堵关闭排污口31个，新建污水处理厂1座，垃圾收集处理点23个；关闭一级保护区油水井102口，搬迁整治石油生产场站11处，改建输油管线145公里；库区上游建成六闸六坝拦污工程。

目前，通过实施综合治理、生态修复等措施，治理水土流失治理度2.89公顷，减少了泥沙入库，使项目区生态环境得到显著改善，进一步优化了水库水质。

编辑： 肖昌希