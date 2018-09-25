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陕西部署开展网剑行动督查工作 打击网络市场违法行为

时间：2018-09-25 21:28:29  来源：西部网-陕西新闻网  

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陕西部署开展网剑行动督查工作 打击网络市场违法行为

9月25日，陕西省网络市场监管联席会议召开联络员会议西安召开。会议安排部署了开展2018网络市场监管专项行动（网剑行动）督查工作，强化网络市场协同治理，进一步打击网络市场违法行为，努力营造诚实守信、公平竞争的网络市场费环境。省工商局、省公安厅、省质监局、省食药监局等十二个联席会议成员单位联络员参加了会议。

陕西省部署开展网剑行动督查工作。

西部网讯（记者 张琪）9月25日，陕西省网络市场监管联席会议召开联络员会议。会议安排部署了开展2018网络市场监管专项行动（网剑行动）督查工作，强化网络市场协同治理，进一步打击网络市场违法行为，努力营造诚实守信、公平竞争的网络市场费环境。省工商局、省公安厅、省质监局、省食药监局等十二个联席会议成员单位联络员参加了会议。

按照会议部署，10月8日至15日，陕西省网络市场监管联席会议将派出10个督查组，由各成员单位带领分赴全省各地，对照专项行动重点内容，采取听取汇报、查阅资料案卷、实地查看的方式，认真查找和改进工作落实不到位的问题，对今年7月部署的2018年网络市场监管专项行动（网剑行动）开展情况进行督查，指导各地迅速采取有效措施限时整改，发现和总结推广好的做法，推进专项行动深入开展。

各联席会议成员单位要严格履行职责，加大《电子商务法》等电子商务发展相关法律法规宣传力度，强化联合监管，优化监管方式，提升监管效能，共同织密织紧网络市场监管网，进一步遏制网络市场突出违法问题，着力提升网络商品和服务质量，实现对网络市场的全流程、全链条精准监管，共同构建“企业自治、行业自律、社会监督、政府监管”社会共治新机制，共同促进全省省网络经济持续健康快速发展，不断谱写陕西追赶超越新篇章。

编辑： 肖昌希

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