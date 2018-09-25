西安地铁五号线一期青龙寺站将施工 这些路段请绕行

西部网讯 今天（9月25日），记者从西安市地下铁道有限责任公司官方微博了解到，为确保地铁五号线一期青龙寺站顺利施工，经相关部门同意，施工单位将于9月27日凌晨对雁翔路与西影路十字南侧人行道进行施工围挡，工期64天。施工将占用雁翔路西侧人行道，围挡长度约189米，宽度约9米。
施工期间设置临时交通标志，施工路段及周边禁止占道停车，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行或提前择路绕行。
编辑： 张娟
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