陕西省文明委召开会议 部署治理诚信缺失突出问题

陕西省文明委召开2018年第二次（扩大）会议。
省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。
西部网讯（记者 马晴茹）今天（9月25日），陕西省文明委在西安召开2018年第二次（扩大）会议，专题研究部署集中治理诚信缺失突出问题。省委书记胡和平作出批示，省委常委、省委宣传部部长庄长兴主持并讲话。
胡和平在批示中指出，诚信是中华民族的传统美德，是社会主义核心价值观的重要内容，是社会主义市场经济的重要基石。全省各级各有关部门要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好中央关于加强社会诚信和信用体系建设的安排部署，健全守信激励、失信惩戒体制机制，扎实推进诚信缺失突出问题集中治理，不断提升全社会诚信水平，营造知信、用信、守信的良好氛围。
会议指出，要针对人民群众普遍关注的诚信缺失问题，集中开展经济社会领域出现的通讯信息诈骗，互联网虚假信息、造谣传谣，涉金融领域失信和互联网金融风险，生态环境保护失信，扶贫脱贫失信，非法行医，假药问题，拖欠工资，“不合理低价游”，逃税、骗税和“假发票”，法院判决不执行，交通运输失信，论文造假、考试作弊，保险欺诈，非法社会组织，慈善捐助失信，营业性演出市场虚假宣传及炒票，“假彩票”，假球黑哨、使用兴奋剂等19项突出问题专项治理。
会议强调，要加快推进征信体系建设，构建信用联合奖惩联动机制，加强诚信宣传教育，深入推进诚信建设制度化。
庄长兴表示，全省各地各部门各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于诚信建设的重要指示精神，按照中央文明委《工作方案》部署和省文明委《分工方案》要求，迅速行动，协同推进，加强集中专项治理，严肃查处失信行为，为全省发展“三个经济”、加快追赶超越，努力打造不敢失信、不能失信、不愿失信的社会环境。
会上，省委网信办、省发改委、省公安厅、省工商局、省高级人民法院、中国人民银行西安分行等部门和单位有关负责同志作了交流发言。
编辑： 谢卓
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