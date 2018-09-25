陕西省十三届人大常委会第五次会议在西安举行

西部网讯（记者 彭芬）今天（9月25日），省十三届人大常委会第五次会议在西安举行。省人大常委会主任胡和平主持会议。

常委会组成人员50人出席会议，符合法定人数。

会议听取了省人大常委会副主任郭青作的关于农产品质量安全法执法检查情况的报告。报告指出，我省全面贯彻法律，农产品质量安全形势稳中向好，但还存在着普法力度不够深入等问题，建议大力推进基础性工作、切实提高监管水平等。

听取了省人大法制委员会主任委员何少林作的关于人力资源市场条例草案修改稿审议结果的报告、省人大法制委员会副主任委员贾治国作的关于奖励和保护见义勇为人员条例修订草案修改稿审议结果的报告、省人大法制委员会副主任委员李肇娥作的关于气候资源保护和利用条例草案修改稿审议结果的报告。法制委员会认为，这三部法规草案已比较成熟，建议提请本次常委会会议审议通过。

听取了省人大法制委员会副主任委员韩永安作的关于军事设施保护条例草案、企业工资集体协商条例草案修改情况的汇报。军事设施保护条例草案在初审基础上，根据国防和军队改革的实际、常委会组成人员意见，提出草案修改稿提请本次会议审议。企业工资集体协商条例草案在对条例立法目的表述及协商的内容程序等进行修改的基础上，提请本次会议二审。

会议还听取了省水利厅厅长王拴虎作的关于水文条例修订草案的说明、省文化厅厅长任宗哲作的关于公共文化服务保障条例草案的说明。两部条例将提请本次会议初次审议。

受省政府委托，省发展和改革委员会主任卢建军作了关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况中期评估报告。《纲要》实施两年半来，总体进展良好，基本实现了时间、任务双过半。所提33项指标中，26项指标有望如期完成，综合交通运输网络、能源化工等十大类工程，完成投资2.4万亿元，占“十三五”规划投资的40%。创新驱动、打赢脱贫攻坚战等重大任务稳步推进，全省经济社会发展成效显著。下一步，将重点抓好供给侧结构性改革和扩大内需等工作，努力圆满完成《纲要》确定的各项目标任务。

受省政府委托，卢建军还作了关于优化提升营商环境工作情况报告。本次会议将通过联组会议的形式，就报告进行专题询问，这是常委会年内第二次进行专题询问。

受省政府委托，省民委主任王爱民作了关于民族团结进步工作情况报告。报告指出，全省民族工作围绕“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”目标任务，着力推进民族团结进步工作，助推追赶超越目标实现。下一步，将紧紧围绕全面同步建成小康社会目标，努力推动我省民族团结进步事业全面健康持续发展。

会议还听取了省人大常委会代表资格审查委员会主任委员翟四虎作的关于个别代表的代表资格的报告。

当天下午，会议分组审议了省人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告，人力资源市场条例草案修改二稿、奖励和保护见义勇为人员条例修订草案修改二稿、气候资源保护和利用条例草案修改二稿及省人大法制委员会审议结果的报告，有关人事议案等。

省人大常委会副主任刘小燕、郭青、梁宏贤、戴征社和秘书长韩水岐出席会议。

副省长胡明朗，省法院院长李智，省检察院检察长杨春雷，省监察委员会负责同志，省人大各专门委员会和常委会各工作委员会组成人员，省级有关部门、各设区的市人大常委会和韩城市人大常委会负责同志，部分设区的市人大常委会秘书长，部分全国人大代表、省人大代表和县（区）人大常委会负责同志，省人大常委会立法和财经咨询有关专家列席会议。

39位公民旁听了本次会议的全体会议。

编辑： 谢卓