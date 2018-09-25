陕西推动汽车产业加快发展 新能源汽车优势明显

陕西省政府举行政策例行吹风会，解读《推动汽车产业加快发展的支持措施》。
西部网讯（记者 刘望）今年7月12日，陕西省工业和信息化厅印发执行了《推动汽车产业加快发展的支持措施》。措施提出，要推动陕西汽车产业加快发展，尽快形成300万辆整车规模。在今天（9月25日）举行的陕西省政府举行政策例行吹风会上，对有关措施进行了解读。
数据：2017年陕西汽车产销61.63万辆 增长46.6%
陕西是我国重要的装备制造业基地。据统计，2017年陕西装备制造业规上企业已达1000多家，总产值达到4900亿元，比上年增长22.4%，占全省工业的20%。汽车产业作为陕西装备制造业优势产业，发展尤为迅猛，整车与零部件配套企业已达350户以上。2017年实现产销61.63万辆，增长46.6%，产值达到1627亿元，增长47%，占到全省装备制造业30%以上。
省工信厅装备工业处副处长张勇说，当前，陕西已经形成了涵盖乘用车、商用车等全系列整车，以及发动机、变速器、车桥等关键零部件的较为完整的现代汽车工业体系。“特别在新能源汽车领域，陕西竞争优势明显，实现产销8.3万辆，增长93%，产销量居全国第2位。”
其中，陕汽重卡产销突破17万辆，产值近700亿元，列全国重卡行业第三位，今年上半年重卡产销量突破10万辆；比亚迪在新能源汽车技术研发方面世界领先，掌握部分核心技术，2017年实现产销汽车26万辆，产销新能源汽车6.8万辆；宝鸡吉利从去年9月建成以来，产销量突破17万辆；法士特集团重型汽车变速器年产销量连续12年稳居世界第一，国内市场占有率超过70%。
分析：陕西汽车产业挑战很大 前景很好
2017年，陕西产销61万余辆、位居全国第16位；四川产销83万辆、位居全国第14位；重庆产销269万辆、位居全国第4位。从“十三五”规划看，陕西要生产300万辆汽车，四川要生产400万辆，重庆要生产500万辆。陕西汽车产业发展研究中心主任侯育辉分析，在不到1000平方公里范围内要生产这么多辆汽车，陕西压力很大。
侯育辉说，虽然汽车产业步入低增长区，年均增长大约在3%-5%，但绝对增量却很大，年增长2800-3000万辆。目前，新出的新能源车续驶里程已经可达到400公里左右，价格大概在11万-13万左右，快充40分钟左右，到2020年，新能源车基本上可以和传统燃油车同台竞争。
“由此可见，陕西发展汽车产业的前景很好，陕西新能源汽车前景就更好了。”侯育辉说，陕西新能源产销量位居我国第二位，比亚迪和吉利新项目建成投产后，这一优势更加明显。同时，陕西新能源产业链比较齐全，渭南电池产业基地在国内处于前列，特别是比亚迪30GWH电池项目的建成投产，使陕西新能源汽车如虎添翼。
惠民：政策推动新能源汽车配套发展
那么，对于普通老百姓来说，购买新能源汽车又有什么好处呢？张勇说，2017年，关中地区公共领域替换新能源汽车给予30%补贴奖励。下一步，奖补政策将扩大到全省范围。西安市民购买新能源汽车，不但享受补贴，第一年还不用交交强险，上牌费减免，享受1万元充电桩补贴等。同时，购买新能源汽车不限行不限号，着急也可以走公交道。
电动车作为新能源汽车的重要组成，充电难问题困扰着不少车主。为缓解这一问题，陕西推动居民小区、单位停车场、公共停车场等充电实施建设和高速公路服务站充电设施的建设，同时还要求新建住宅停车位具备充电条件或预留安装条件，大型公共场所停车场、社会公共停车场充电基础设施或预留车位比例不低于10%。
陕西鼓励在建或已建住宅停车库通过改造具备充电条件，力争到2020年，新增集中式充电站超过454座，分散式充电桩超过9万个，基本实现一车一桩。陕西省工业和信息化厅副巡视员李昭利说，只要在新能源汽车，特别是纯电动汽车的规模和技术水平上始终走在全国前列，陕西就一定能实现汽车产业的追赶超越，成为全国汽车产业的重要基地。
编辑： 刘望
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