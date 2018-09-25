胡和平会见陕西省第五届道德模范

胡和平在西安会见了陕西省第五届道德模范。
胡和平代表省委、省政府向受表彰的道德模范表示热烈祝贺和崇高敬意。
西部网讯（记者 刘望）9月25日，陕西省委书记胡和平在西安会见了陕西省第五届道德模范。
胡和平代表省委、省政府向受表彰的道德模范表示热烈祝贺和崇高敬意。他说，党的十八大以来，我省扎实推进“厚德陕西”建设，深入开展群众性精神文明创建活动，弘扬真善美、传播正能量，形成了见贤思齐、德行天下的良好风尚，涌现出了一大批先进典型。今天受表彰的道德模范，就是其中的杰出代表。大家用实际行动诠释了道德内涵、弘扬了社会正气，充分彰显了三秦儿女昂扬向上的精神风貌，是全省人民的骄傲，也是全省人民的榜样。希望各位道德模范珍惜荣誉，谦虚谨慎，再接再厉，继续发挥好示范引领作用，带动更多人把美好的道德传递下去，汇聚全社会向上向善的道德力量。
胡和平强调，各级各部门要加强对先进典型的宣传，关心关注关爱道德模范，充分发挥榜样感召人心的力量，让崇德向善在全省蔚然成风。要积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬延安精神，深入推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，不断提升公民道德素养和全省文明程度，切实为新时代追赶超越提供强大的精神动力和道德滋养。
陕西省委常委、常务副省长梁桂，省委常委、省委宣传部部长庄长兴，省委常委、省委秘书长钱引安等参加会见。
编辑： 刘望
娱乐林志颖、陈数拍借位照；写实派杨佑宁、桂纶镁、秦海璐直接晒出肉眼看到的月亮。鹿晗呼吁粉丝晒月亮09-25
娱乐2018年9月24日，唐嫣亮相2018央视中秋晚会，她身穿红裙光彩照人美腿白皙。09-25
娱乐舞台上，吴莫愁身穿黑色暗黑系套装，变身斗牛女战士，眼技满分，完全沉浸在舞蹈氛围中。09-25
娱乐白鹿一曲邀明月，五湖四海同祝福。09-23
娱乐十年前的今天，上海同样的闷热伴着瓢泼大雨，我躺在病床上皱眉忍着伤口的痛不停擦拭脸上汗水，小小的你在一旁熟睡。09-21
娱乐并称：“我觉得收视还是不够好，所以……”照片中，陈伟霆坐在沙发上，一手拿着筷子挑着面条，另一只手调皮的捂着脸，一副预试要开吃的架势。09-21
娱乐除了样子老了一点，我还是老样子，你们就忍忍吧。”照片中他戴着黑框眼镜，留着胡子等大双眼，十分自然搞怪。09-21
娱乐记者获悉，创作并演唱这首歌曲的“阿爸”——蒙古族音乐人布仁巴雅尔19日因突发心梗去世，年仅58岁。09-21
娱乐在这种局面下，节目无法“站队”，支持谁或者否定谁，只能把真实的情况展示给观众，让大众自己选择。09-20
娱乐网友对陈志朋的态度纷纷表示支持“加油 做自己 别在意别人的眼光”“ 懂你的人自然懂”“你是最棒的”。09-20
娱乐虽然今天的文化类节目已初具规模，在大量的实践中，也有不少节目文本表现出其在文化传承、审美娱乐等方面的积极影响。09-20
娱乐现在看来，《告白气球》电影并非周杰伦与方文山音乐IP的同名电影，与周杰伦方文山以及《告白气球》音乐都无关。09-20