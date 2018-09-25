胡和平会见陕西省第五届道德模范

胡和平在西安会见了陕西省第五届道德模范。

胡和平代表省委、省政府向受表彰的道德模范表示热烈祝贺和崇高敬意。

西部网讯（记者 刘望）9月25日，陕西省委书记胡和平在西安会见了陕西省第五届道德模范。

胡和平代表省委、省政府向受表彰的道德模范表示热烈祝贺和崇高敬意。他说，党的十八大以来，我省扎实推进“厚德陕西”建设，深入开展群众性精神文明创建活动，弘扬真善美、传播正能量，形成了见贤思齐、德行天下的良好风尚，涌现出了一大批先进典型。今天受表彰的道德模范，就是其中的杰出代表。大家用实际行动诠释了道德内涵、弘扬了社会正气，充分彰显了三秦儿女昂扬向上的精神风貌，是全省人民的骄傲，也是全省人民的榜样。希望各位道德模范珍惜荣誉，谦虚谨慎，再接再厉，继续发挥好示范引领作用，带动更多人把美好的道德传递下去，汇聚全社会向上向善的道德力量。

胡和平强调，各级各部门要加强对先进典型的宣传，关心关注关爱道德模范，充分发挥榜样感召人心的力量，让崇德向善在全省蔚然成风。要积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬延安精神，深入推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，不断提升公民道德素养和全省文明程度，切实为新时代追赶超越提供强大的精神动力和道德滋养。

陕西省委常委、常务副省长梁桂，省委常委、省委宣传部部长庄长兴，省委常委、省委秘书长钱引安等参加会见。

编辑： 刘望