西安院子项目拆违现场。

西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 田磊）当前，秦岭北麓违建整治工作已经进入集中整治的关键阶段，截止昨天（9月24日），鄠邑区全区累计拆除违建389宗670处，拆除违建总面积292767.91平方米（其中别墅类29宗294栋311套，面积98502平方米）。

位于107省道新环山旅游路以南，太平河以东的山水草堂（山水宅院）违建别墅项目占地342.62亩。鄠邑区秦岭办项目管理科科长张军胜告诉记者，山水草堂违建自7月26日开始自拆，企业自行拆除7栋。9月5日以来，鄠邑区出动机械30台，洒水除尘车10辆，150余名工作人员集中拆除剩余的41栋违建别墅，共拆除违建35栋48套，拆除面积13560平方米，9月10日完成拆除，9月20日完成垃圾清运工作和覆土，覆土面积53900平方米，将在9月30日之前恢复土地原貌，完成83亩土地的复绿工作。

记者获悉，华府门第（西安院子）项目位于鄠邑区草堂镇属秦岭适度开发区，共建设别墅241栋241套，占地面积224.44亩。9月11日，鄠邑区依据《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规相关规定，组织公安、住建、国土、草堂镇政府等部门，出动400余人，机械、洒水车20余台，对2014年5月之后未建成未销售别墅18栋主体，67栋建筑基础进行拆除，20日拆除完毕，拆除面积10074平方米。经过多日的加速推进，一期拆除、垃圾清运、覆土工作都已完成，并计划于30日前完成复绿工作。

今天（9月25日），鄠邑区对该项目剩余122栋违建别墅展开集中拆除工作，按照第二期拆除计划，9月底拆除36栋，10月底完成全部拆除。拆除与垃圾清运同步推进，并及时开展复绿工作。

记者了解到，下一步，鄠邑区将加速推进其它项目的第二轮拆除工作，切实做好违建拆除垃圾清运及复耕复绿等后续工作，以必胜的决心打赢秦岭保卫战。