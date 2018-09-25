岐山县通报4起违反中央八项规定典型案例

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）为进一步严明纪律，警示教育广大党员干部廉洁过节，岐山县纪委对近期查处的违反中央八项规定精神问题予以通报。
1．岐山县医药药材公司经理陈让明违规报销等问题。2015年8月，陈让明利用其去武汉出差之机，违规使用公车，带其妻去武汉看望儿子，花费过路费、住宿费、加油费，并在单位账上报销；2017年3月，用公款购买两张1000元购物卡，送礼未果后，将购物卡交由单位财务科科长保存；私设小金库，支出餐费、烟酒费。2018年3月，陈让明受到党内严重警告处分。
2．岐山县京当镇卫生院院长杨银军违规发放津补贴问题。2017年12月，违规为16名职工发放为65岁老人体检劳务费，共计4800元。2018年6月，杨银军受到党内警告处分。
3．岐山县益店镇水厂厂长兼党支部书记韩志锋违规发放奖金等问题。2017年2月，给水厂7名职工每人发放奖金500元，共计3500元；2015年至2017年，违规支出餐费5902元，违规用公款购买烟酒、茶叶、节日礼品，花费10732元。2018年6月，韩志锋受到党内警告处分。
4．岐山县殡仪馆原馆长兼岐山县福盛园陵园有限公司法人贺鹏云违规发放补助、虚开发票等问题。贺鹏云在担任岐山县殡仪馆馆长期间，2010年12月至2013年4月给单位职工违规发放414822元补助，贺鹏云领取了其中32413元，2013年6月，虚开发票套取单位资金处理此笔账务。利用职务便利违规收受贿赂问题已移交司法机关处理。2018年8月，贺鹏云受到开除党籍、开除公职处分。
编辑： 张娟
娱乐林志颖、陈数拍借位照；写实派杨佑宁、桂纶镁、秦海璐直接晒出肉眼看到的月亮。鹿晗呼吁粉丝晒月亮09-25
娱乐2018年9月24日，唐嫣亮相2018央视中秋晚会，她身穿红裙光彩照人美腿白皙。09-25
娱乐舞台上，吴莫愁身穿黑色暗黑系套装，变身斗牛女战士，眼技满分，完全沉浸在舞蹈氛围中。09-25
娱乐白鹿一曲邀明月，五湖四海同祝福。09-23
娱乐十年前的今天，上海同样的闷热伴着瓢泼大雨，我躺在病床上皱眉忍着伤口的痛不停擦拭脸上汗水，小小的你在一旁熟睡。09-21
娱乐并称：“我觉得收视还是不够好，所以……”照片中，陈伟霆坐在沙发上，一手拿着筷子挑着面条，另一只手调皮的捂着脸，一副预试要开吃的架势。09-21
娱乐除了样子老了一点，我还是老样子，你们就忍忍吧。”照片中他戴着黑框眼镜，留着胡子等大双眼，十分自然搞怪。09-21
娱乐记者获悉，创作并演唱这首歌曲的“阿爸”——蒙古族音乐人布仁巴雅尔19日因突发心梗去世，年仅58岁。09-21
娱乐在这种局面下，节目无法“站队”，支持谁或者否定谁，只能把真实的情况展示给观众，让大众自己选择。09-20
娱乐网友对陈志朋的态度纷纷表示支持“加油 做自己 别在意别人的眼光”“ 懂你的人自然懂”“你是最棒的”。09-20
娱乐虽然今天的文化类节目已初具规模，在大量的实践中，也有不少节目文本表现出其在文化传承、审美娱乐等方面的积极影响。09-20
娱乐现在看来，《告白气球》电影并非周杰伦与方文山音乐IP的同名电影，与周杰伦方文山以及《告白气球》音乐都无关。09-20