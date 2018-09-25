中秋小长假宝鸡旅游精彩纷呈 接待游客200余万人次

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 记者从宝鸡市旅发委了解到，今年中秋小长假期间，宝鸡市精心策划了丰富多彩的节目，吸引不少游客到宝鸡旅游。据统计，假日期间宝鸡市共接待国内外游客239.12万人次，实现旅游综合收入11.98亿元。

小长假期间，宝鸡各县区精心策划了丰富多彩的节目。眉县举办了第七届中国•陕西（眉县）猕猴桃产业发展大会暨首届宝鸡农民丰收节，为全县假日旅游市场注入了新的活力。岐山县以 “看中国﹒到宝鸡﹒来岐山”为主题，多形式、广平台持续开展旅游宣传。凤县举办了以“赏月、思乡、团圆”为主题的诗歌朗诵活动，弘扬诗歌文化。

中秋节前夕，由陇县文化广电局与西安客运段合作的文化传承+旅游扶贫“公益慢火车”正式起航，整个活动以“乘民俗慢火车，把文化带回家”为主题，设立了“文化陇州”“美丽关山”等扶贫主体车厢，通过车厢布置、民俗文化展示、同旅客互动等一系列活动，展示陇县文化元素，助力陇县文化旅游发展，扩大了陇县知名度。

今年中秋节前夕，恰逢首个“中国农民丰收节”，让宝鸡乡村旅游和当地农民有更多实实在在的获得感、幸福感，为宝鸡的农民和乡村旅游带来了真正的经济实惠。金台区西府老街秦腔名家演出、传统乐器演奏、皮影戏演出精彩不断，已成为上塬游客的不二选择，赢得了广大游客的普遍赞誉，掀起了西府天地民俗旅游新高潮，三天共接待游客22万人次。

凤翔雍州古镇推出的《秦王令》实景体验，先秦园博物馆的“穿古装，诵诗歌”、“庆中秋，幸运抽奖绘玉兔”，六营民俗村的研学体验活动，周家大院的“迎中秋，赏民俗”木版年画制作体验活动，首日迎来游客高峰期，接待游客均达万人以上。

千阳举办了中国好苹果大赛总决赛暨首届千阳苹果丰收节，南寨、张家塬等苹果公园吸引了大量的周边游客来观光采风和体验苹果采摘。民俗和乡村旅游的快速发展，为宝鸡旅游注入了新的血液，也大大提高了农民的经济收入。

编辑： 张娟