2018“青年汉学家研修计划（西安）”结业典礼圆满举行

2018“青年汉学家研修计划（西安）”结业典礼在陕西师范大学雁塔校区崇鋈楼思齐堂举行。
2018“青年汉学家研修计划（西安）”结业典礼在陕西师范大学雁塔校区崇鋈楼思齐堂举行。
西部网讯（记者 苏静萌）9月25日，由中华人民共和国文化和旅游部主办，中外文化交流中心总协调，陕西省文化厅、陕西师范大学承办的2018“青年汉学家研修计划（西安）”结业典礼在陕西师范大学雁塔校区崇鋈楼思齐堂举行。陕西省文化厅副厅长唐利如、陕西师范大学副校长冯旭东和来自26个国家的38名青年汉学家出席了结业典礼。
唐利如在致辞中好对各研修单位的辛勤付出表示感谢，他希望青年汉学家们继续发挥他们在中国学研究方面的优势及无法替代的桥梁和纽带作用，关注中国发展，传播中国文化，为中外友好合作和交流互鉴发挥积极作用，为中外文化交流和中国经济社会发展建言献策，欢迎大家常回来看看。
青年汉学家代表，来自乌兹别克斯坦的石清照、埃及的阿瑚德和巴西的亨利，分别畅谈了自己的学习体会和研修感受。他们表示，此次研修计划安排全面、活动充实，让他们拓宽了眼界，能够深入了解领域内的前沿研究成果，为他们的研究提供了非常有力的帮助和支持。丰富多样的实践考察活动让他们能够看到中国发展的真实面貌，感受“一带一路”政策实施背景下，陕西省取得的突出发展成就。此外，他们还认识了不少研究方向相近的中外学者，回国后他们会继续保持联系，利用研修计划搭建的平台，拓宽自身学术研究层面，争取开展更多领域的交流合作。
今年是陕西连续第三年参与“青年汉学家研修计划”，2016-2017年，陕西邀请了来自5大洲31个国家的56名青年汉学家参与研修活动，研修领域涉及“一带一路”、文化、历史、政治、经济、哲学等方面。一方面凸显“一带一路”特色，努力诠释丝路精神新内涵；另一方面立足中华传统历史文化，关注当代中国的全面发展。
作为第五届丝绸之路国际艺术节的重要组成部分，青年汉学家们在研修之余，也欣赏到精彩的文艺展演，进一步加深对“一带一路”和丝路精神的理解，对促进相关国家与中国交流互鉴和共赢发展发挥积极作用。
编辑： 张娟
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