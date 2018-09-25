咸阳一保险公司拖欠职工工资 承诺9月30日前发放

9月21日，20条网友留言有回复。

西部网讯 中国人保秦都支公司拖欠工资、武功县华庭国际商场烂尾、安康城投佳境小区顶层漏水严重……9月21日，中国人民财产保险股份有限公司咸阳市秦都支公司、武功县住房和城乡建设局、安康市住房和城乡建设局等16个相关党政部门回复了20条西部网网友留言。

中国人保秦都支公司拖欠工资

9月30日前将结算拖欠佣金

2018年9月10日，网友“爽歪歪”反映称，从今年的5月份到现在，中国人民财产保险秦都支公司的经理一直以各种理由不发工资，一直在回避推脱。希望相关部门关注，解决拖欠工资问题，给出合理的说法。

中国人民财产保险股份有限公司咸阳市秦都支公司回复：经调查核实，网友反映情况属实，我公司确有拖欠某营销人员佣金的情况。为给当事人一个合理的处理结果，给广大网民一个满意的答复，公司在9月30日前，将如数结算拖欠佣金。并严格按照公司佣金管理规定，按时如数全额发放佣金，避免此类事件再次发生。

武功县华庭国际商场烂尾

预计10月份竣工

2018年9月12日，网友“陈涛”反映称，华庭国际是政府重点招商引资项目，现在商场烂尾一年，开发商以各种理由不退房，欺骗商户，到现在也没见动工迹象。希望政府部门能够关注此问题，帮忙解决。

武功县住房和城乡建设局回复：该项目为县城投公司2013年招商引资的重点城改项目，截止2017年上半年商业完成了部分装修，工程一直处于停工状态。由于开发商经营不善，加之前两年房地产市场疲软，资金回笼慢，导致资金链断裂，使后期商场装修未完工，商场公共配套设施不完善，无法达到竣工要求，商业整体不能按期交付并正常运营，引起商户不满。我县城投公司已对此事进行过处理，要求开发企业于2018年10月份完成剩余工程及配套设施建设，达到竣工条件并交付使用。

安康城投佳境小区顶层漏水严重

问题已经基本解决

2018年8月29日，网友“莉莉”反映称，我是城投佳境5号楼的住户，2015年购买了5号楼8层（顶层）的商品房。2017年9月天降大雨，由于房屋质量不过关、防水措施不到位，致使我家卧室连续漏水数天，家里的装修就这样被毁坏，漏水造成的吊顶、墙壁、地板破坏等问题，物业一直推脱不给解决。希望有关部门能够协调解决！

安康市住房和城乡建设局回复：经查，业主反映问题属实。2018年9月10日，市房管局及时向安康市城投昌盛公司下发整改函，要求迅速解决城投佳境小区房屋屋面漏水问题。目前，物业公司按程序报安康城投公司工程部已对城投佳境小区业主反映屋面漏水点进行了修复，漏水问题已经基本解决。关于业主反映的损失赔偿问题，安康城投公司、物业公司、施工单位及业主正在进行协商，待双方协商达成一致后即可解决。（编辑 辛超 李为涵）

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9月21日有回复：西安市交通运输局等答复20条留言

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编辑： 辛超