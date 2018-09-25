西安托管班调查：居民呼吁取缔托管班 家长表示很犯愁

西部网民生热线为《今日点击》指定官方线索平台，请点击图片进行留言。

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 支磊 秦俊峰）随着开学季的到来，很多家长出于工作的原因，会选择将孩子送到校外托管班进行托管。而这些校外托管班大多都开设在学校周边的小区内，这样一来，就给小区业主的生活带来诸多不便，也存在着食品安全等方面的隐患。那么，托管班能不能开在小区里？托管班与周围人群的矛盾该如何破解？政府职能部门又该如何进行监管？家长的托管需求又将如何满足呢？

这段视频拍摄的是本月初发生在西安曲江一个小区门口的一起冲突事件。因为小区内的托管班逐年增多，部分业主不堪忍受，要求小区物业对托管班进行清理，从而引发了这场冲突。后来，在当地派出所的介入下，争执双方才平息下来。随后，曲江新区社会治安综合治理办公室也在小区张贴公告，要求小区内的托管班进行备案，没有进行备案的将被限期清理。而由于之前这个小区里的托管班大部分都没有备案，因此被迫暂停经营，这样一来，一些学生的托管就成了许多家庭的大问题。

学生爷爷：“孩子托管到那里，小区往出赶，我们也很头痛。”

记者：“你们就是专门接送？”

学生爷爷：“对呀，毫无办法。”

学生奶奶：“跟做贼一样，偷偷摸摸的。”

在现场记者看到，与这些家里有老人前来帮忙接送小孩的家庭相比，一些家里没有老人帮忙的学生家长就更痛苦。

家长：“现在情况是，我们两口子双职工上班着呢，孩子上小学三年级没地方托，我们一直在中海熙岸小区托着呢，但现在突然不能托了，所以这周我班都没上成，单位一堆事情处理不了，就专门接送娃去了。”

对于这些家长的困难，不少中海熙岸小区的业主表示能够理解，但小区内开办的托管班数量越来越多，已经严重影响到业主们的正常生活。

小区业主：“确实孩子也不容易家长也不容易，但是业主也不容易呀，我们买这个房子，不能让所有经营户都来，不可能吧，说句实话我孩子也没地方吃饭，这个问题要统一解决。”

其实，像中海熙岸小区不待见托管班的现象并非孤例。9月6日，记者在大华公园世家小区采访时就发现，业主们对小区内开设托管班的情况也是非常抵触，他们正在联名要求物业公司清理小区内的托管班。

小区业主：“这孩子中午的时候得有一个休息的场所，但是你不能在小区里头，你这孩子这么多，对这种公共设施的这种损害占用，然后扰民，这是一个居住的地方，你搞成一个商业，我就觉得很不合适。”

采访中记者了解到，近几年来，小区内的托管班数量之所以不断增加，一个重要原因是市场的需求越来越大。因为学校中午放学到下午上学只有两个小时时间，下午放学一般则在4点左右，这对于上班族来说，就很难保证接送和做饭，而许多中小学没有校内食堂，也没有午休的宿舍，家长不得不将孩子放在学校周边的托管班。然而，小区里不断增加的托管班，的确也会影响小区业主的正常生活，加之准入门槛过低，托管班质量良莠不齐，学生的人身安全、食品安全等问题也令人堪忧。正因为如此，每年政府部门也在不断加大对托管班的监管。

曲江新区社会治安综合治理办公室副主任李肇：“我们依据陕西省和西安市相关的法律法规，规定从9月6日起，曲江新区综治办组织雁塔区食药监部门，工商、环保、教育、房管还有消防等部门，在辖区范围内，开展学生校外托餐场所专项检查，对未做备案的小饭桌托餐场所，要求尽快完成备案登记。”

采访中，一些托管班的经营者表示，作为经营者，他们也愿意规范自身管理，将对小区其他业主的影响降到最低。但他们现在也存在困难，因为要取得备案，必须首先取得业主的同意和小区物业公司的盖章，而这些都很难。

小区托管班经营者：“我们能做到的尽量改，这是我们在自身方面，我们想继续做下去的话，肯定在自身的要求，我们再加强一些，我们现在头疼的事情是啥，给我们来的信息反馈的信息是人家物业和业主，要求把托管班全部清理出去。”

此外，一些经营者告诉记者，他们也想过到小区外的商业综合体一类的场所开设托管班，但这样的地方一来并不好找，二来价格也比小区住宅楼的租金贵二到三倍，在这样的地方开托管班生存都是问题。

记者发现，就目前西安市的托管班现状来看，存在着学生要托管、托管班要生存、小区业主要环境、职能部门要规范监管等问题，各方利益诉求不同，矛盾显得错综复杂。采访中，不少家长表示，要解决托管难的问题，政府部门应该在学校规划阶段，就将学生的吃饭和休息等问题考虑进去，或者能出台相关政策，鼓励学校来解决学生托管的问题。这样一来，孩子的人身，饮食等安全问题就能得到最大限度的保障，同时也便于职能部门的监管。

家长：“如果学校能解决这个问题，那可能就没有托管这个市场存在了，高新区的一些学校基本上都能解决孩子早上和中午吃饭的问题。”

采访中记者了解到，目前西安市高新区内的中小学校就规划建设有学生食堂，学生的午饭甚至早饭都可以在学校吃，而且学校也利用教室设法解决了学生的午休问题。在高新区第一学校记者看到，中午放学，学校食堂已经为学生们准备好了饭菜，中学生们可以根据喜好，刷卡购买。而对小学生，食堂工作人员会将饭菜送到各年级教室，由老师负责学生们就餐。

高新第一学校党支部书记刘占权：“招聘了专业的厨师以及营养师，对这个花样上营养搭配上特别注意，我们每一个周末，就把下一个周我们每一天给孩子的食谱，早晨中午全部给家长公布。”

刘书记介绍，中学生们吃完饭后，稍事活动，会由老师组织到教室趴在课桌上午休。而针对小学生，学校专门订制了连体的桌椅，由老师负责看管，孩子们躺在桌椅上进行午休。

刘占权：“高新区是一个比较特殊的区域，我们的绝大多数家长都是双职工，他们对孩子中午的接送以及就餐，存在着很大的困难。孩子在中午在回家路途上，也存在着一定的安全问题，同时也为了加强老师和学生之间深度的交流，因此我们当时考虑一定要解决，孩子的早餐午餐以及中午在学校的休息问题。”

目前，学生的托管已经成为困扰无数都市家庭的一大民生难题，单凭一个备案制，几个部门的联合执法，显然不能从根本上解决问题。这需要政府部门转变工作作风，坚持以人为本的发展理念，积极想办法，出政策，从而保护学生的身心健康，解决家长的后顾之忧，不要让托管问题累积成一个新的社会矛盾。

扫描二维码进行留言

编辑： 辛超