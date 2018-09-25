陕西大力培育特色农业 助力乡村振兴农民增收

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 李云峰 贺亚洲）特色产业是实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的重要基础。近年来，陕西省按照“果业大提质、奶畜求突破、设施上水平、茶业再跨越”的发展思路，以新型经营主体为承载，以项目带动为支撑，大力推动特色农业产业发展，在帮助农民增产增收方面取得实实在在的效果。

讲解员：“现在大家通过这个展示玻璃看到的，里面的就是咱们工厂的镇厂之宝，由瑞士进口的国内首套机械蒸汽再压缩蒸发器。”

这是乾县优利士乳业集团每天最常见的情景。

自2017年10月正式投产以来，这家企业每天都有数百名游客来现场参观。优利士乳业集团是陕西农业产业化龙头企业，自2016年起，这家公司就瞄准了羊乳市场，提出打造“中国羊奶城”的战略目标，公司先后投入10亿元建成了集种植、养殖、研发、生产、销售为一体的全产业链羊乳产业园区，生产自动化程度超过95%。除了引进世界一流生产设备、建设360度全透明工厂，这家羊乳企业还率先在全球羊乳行业推出“零距离牧场”。目前，陕西优利士乳业集团每天处理鲜奶450吨，年实现产值2亿元以上。

陕西优利士乳业集团董事长党双武：“这个零距离牧场，在羊奶行业来说，是全球的首家。可以说85%以上的设备都是进口设备，也配套了360度的观光旅游区，目的是让广大的消费者能够在工厂里参观看到优质的奶粉是怎样生产成的。”

优利士乳业是陕西省打造千亿级乳品全产业链的一个缩影。“世界羊奶看中国，中国羊奶看陕西”目前全国共有1100多万只存栏奶山羊，而陕西省就占了240多万只，规模以上乳品企业就有46家，主营收入超过160亿元，乳制品总产量超过180万吨，全国排名第二。正是基于这样的基础，陕西省计划到2025年，实施以羊乳为主的畜牧业一二三产业、全产业链产值过千亿元。全省将按照万只引领、千只示范的思路，打造陇县、富平、乾县全产业链示范县和千阳良种示范县，建设临潼、阎良等基地县，支持企业建设万只以上规模的自有奶源基地，鼓励农户发展适度规模养殖,支持乳品企业与养殖场参股合作，建设加工与奶源紧密结合的产业联盟。

眼下正是大棚蔬菜用人的紧张时期，但是在大荔县新颖现代设施农业园区，却见不到工人忙碌。只见园区工作人员拿出手机进入操作界面点击一下，温室大棚的通风设备立即实现了开通。

大荔县新颖现代农业有限公司工作人员安艳芬：“比如说作物生长到28度,棚的温度到达28度的时候，上通风口就会自动打开。”

记者了解到，2014年8月，新颖现代农业园区在建设之初就将物联网技术运用到设施农业中，目的就是要打造智慧农业。

大荔县新颖现代农业有限公司总经理霍新颖：“智慧农业为啥要打造？就是咱离世界的德国、荷兰，世界的先进农业水平还有一定的距离，咱打造这个智慧农业，就是解决了农副产品的质量和解决了咱们所需的人力、劳力。”

记者了解到，新颖现代农业园区不仅运用了物联网技术，实现了视频监控、数据采集和全程自动化管理，而且实现了对农产品质量安全的全程追溯。在农业园区一个仓库，瓜农们正在装运甜瓜和西瓜。只见园区工作人员拿出手机扫了一下二维码，商品的质量安全信息立即显示出来。

大荔县新颖现代农业有限公司工作人员王磊：“就可以看到这个产品从定植开始，就是哪一天种的，中间的灌溉、施肥、用药、用水，都可以看得一清二楚，包括哪一天采摘。”

从机械化到自动化，再到当下打造的智慧化，已成为陕西省现代农业发展的必然趋势。今后，陕西省将加快设施农业的装备升级，重点是建设管理智能、控制精准、模式先进的连栋智能玻璃温室和千亩以上集中连片的新型设施板块，每年新增设施农业20万亩，让农业成为有奔头的产业。

最近，全球第一单苹果期货在白水县盛隆苹果期货交割库悄然诞生。一张仓单，重量为20吨，交割价为17.704万元，交割单位为烟台冠果商贸有限公司和陕西博淇商贸有限公司。

陕西博淇商贸有限公司总经理王磊：“我们对这个价格还是比较满意的，因为在传统市场上我们不一定能卖到这个价格。”

烟台冠果商贸有限公司接货人高显钧：“期货有一个发现价格和套期保值的功能，它是一个全国性的权威的价格，能让我们发现远期的价格。我们现在就可以买远期明年3月、5月的价格，这样也是一个金融手段，可以规避我们企业的价格风险。”

陕西省是苹果大省，但是由于苹果市场价格波动大，丰产不丰收的问题一直困扰着果农和果商，尤其是到了苹果收购季节，收购商必须通过价格预判来完成苹果的收购与储存，然后再进行销售。在销售过程中，他们最担心的就是未来市场价格的大幅度波动。那么，如何规避这种风险？2017年12月22日，随着全球首个鲜果期货品种苹果期货在郑州商品交易所挂牌交易，从而为苹果产区的销售新打开了一扇门，也让更多的金融资本进入到苹果产业。

王磊：“因为我们过去面对的销售对象比较单一，企业的选择性比较小；现在我们面对的买方是全国各地、五湖四海的朋友。”

记者了解到，目前陕西省进入苹果期货交割库的共有7个，这也是陕西省实施千亿果业目标的一个具体行动。按照计划：陕西省将推动苹果“北扩西进”，调整乔化和矮化苹果结构，新增山地苹果100万亩，发展矮化栽植50万亩，改造老果园100万亩；推动猕猴桃沿秦岭“东扩南移”，建成秦岭南北两大板块，总规模发展到150万亩；推进储藏冷链设施建设和精深加工，进一步开拓国际市场。

以苹果为主的果业，以羊乳为主的畜牧业和设施农业，是陕西省最具竞争优势和发展潜力的特色产业，也具备打造成千亿级大产业的基础条件。今后，陕西省将立足区域资源禀赋和产业比较优势，推进三大特色产业发展。同时也将推进茶叶、猕猴桃、肉羊等区域特色产业，使之成为精准脱贫、农民增收的重要支撑。

编辑： 辛超