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陕西：整治舆论环境 弘扬社会正气

时间：2018-09-25 11:21:11  来源：西部网-陕西新闻网  

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陕西：整治舆论环境 弘扬社会正气

针对基层干部群众深恶痛绝的假媒体假记者站假记者和新闻敲诈等不法行为。从今年8月开始,陕西省在全省范围内展开了舆论环境集中整治专项行动，针对新闻行业存在的虚假报道，新闻敲诈及从业人员违法、违纪、违规行为展开清查整治，依法查处了一批假记者、假媒体及新闻敲诈案件，营造风清气正的舆论环境。

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王翯轩 贺亚洲）针对基层干部群众深恶痛绝的假媒体、假记者站、假记者和新闻敲诈等不法行为。从今年8月开始,陕西省在全省范围内展开了舆论环境集中整治专项行动，针对新闻行业存在的虚假报道，新闻敲诈及从业人员违法、违纪、违规行为展开清查整治，依法查处了一批假记者、假媒体及新闻敲诈案件，营造风清气正的舆论环境。

今年3月28日，咸阳市武功县警方接到大庄镇圪崂村一采沙场负责人报警，称有人对其进行敲诈勒索。

咸阳市武功县公安局大庄派出所民警龚帅：“说是在他们村沙场有几名记者向他们索要钱财，其负责人对其身份表示怀疑予以报警。”

接警后民警迅速赶到现场，将正准备逃离的四名犯罪嫌疑人依法传唤至大庄镇派出所。经查，犯罪嫌疑人阮某某、赵某、杨某等三人，分别以西部风情杂志社、陕西和谐法制网和中国企业报记者的名义，雇佣李某某车辆在武功县两处沙场进行所谓的“采访”。随后，阮某某等人以环境污染为由，用曝光要挟的方式，分别敲诈两处沙场负责人现金2000元和5000元。

龚帅：“现在案件的四名犯罪嫌疑人均全部到案，案件现已移交至武功县人民检察院。”

目前，武功县检察院已对阮某某等四人涉嫌新闻敲诈提起公诉。除了造假传统的报纸、杂志、广播、电视等新闻媒体记者身份外，还有一些不法分子将微博、微信公众号等新媒体当成了自己牟利的工具，用惊悚的标题，虚假的内容吸引人们的眼球，进行所谓的“舆论论督”，从中谋取私利。

今年上半年，有人通过微信向自媒体从业人员、神木市网络大V麻某某提供了神木境内一企业发生安全事故，有人员伤亡的信息。麻某某去企业了解情况后，在自己的微信公众号和个人微博上发布了该消息。后来该企业给了麻某某两万元，麻某某将帖子删除。

榆林市公安局打击新闻敲诈专项办公室民警张鑫：“麻某某主要通过微信公众号、个人微博等新媒体载体发布负面信息，随后通过删帖的方式索要钱财。”

8月17日，犯罪嫌疑人麻某某因涉嫌系列新闻敲诈勒索被神木警方抓获。经审讯，麻某某供述了自己假借新闻监督敲诈勒索案件23起，涉案金额80余万元。目前，案件还在进一步深挖中。

犯罪嫌疑人麻某某：“希望从事自媒体行业的朋友，以我为戒，切莫再贪图一些金钱上的东西，使自己失去自由。”

近年来，一些所谓的“有图有视频”的谣言搭载着互联网的快车，以画面冲击力强、血腥暴力吸引眼球，一经发布，往往造成人们的认知混乱、引起恐慌心理、误导价值伦理观念，扰乱网络舆论环境，甚至是激化社会矛盾。

今年六月，西安遭遇了多条网络谣言的连续侵扰。6月22日，有网友发布了所谓的西安市东枣园村行凶事件，其真实情况是，当晚西安未央交警大队民警查处违规电动三轮车时，车主阻挠民警执法，引起周围群众围观；6月23日，有网友发布两名男子狂追一辆黑色宝马轿车，当场开枪，声称此事发生在西安市长安区郭杜街道，其真实情况是，此事是6月1日河北秦皇岛警方当街抓捕嫌疑人的视频，被人转嫁到了长安区。

西安市公安局法制支队执法监督大队民警郭大江：“对编造虚假消息或者明知是编造的虚假消息，在网络上传播，造成公共秩序严重混乱的，涉嫌寻衅滋事罪。”

采访中记者了解到，在此次专项行动中，全省各级公安机关对假记者、新闻敲诈等违法犯罪案件线索，组织专门力量，快速核查，依法侦办，精准打击。检法两院主动了解案情，派员提前介入，引导侦查取证，确保案件办理工作顺利进行。截至9月20日，全省公安机关共办理案件153起，涉案金额3800.44万元，涉案人员194人（持证记者9名）；现已刑事拘留132人、批准逮捕37人，行政拘留60人，罚款23人。网络舆论环境整治方面，截至9月20日，全省已关闭假冒网站5个，依法停止接入违法违规网站12家，依法关闭违法违规账号7个，清理关闭地方频道81个，清理下架传播违法违规有害信息移动应用程序45个，约谈新闻网站13家、账号持有人168人次，处置不良、有害信息1927条，向公安部门移交线索152条。

西安市民刘莘：“会更有利于民众去辨别信息的真假，避免那种虚假消息引起的恐慌误导。”

西安市民杨喆帆：“现在对他们进行打击，也是帮我们公众、民众重拾对社会的信任感，对各个行业的信任感。”

西北大学新闻传播学院教授韩隽：“必须探索长效机制，防止反复，防止回潮，以建立理性和良性的舆论环境为目标，促进社会的文明进步和发展。”

整治舆论环境，不仅仅是查处几个假记者，查封几个假网站和违法网号那么简单。而是要在全社会，形成一种对新闻真实性的自觉维护，对新闻敲诈、虚假新闻、假记者、假媒体和网络谣言的自觉抵制，真正形成风清气正、和谐有序的舆论环境。

陕西师范大学新闻与传播学院教授李青林：“我们把这种对舆论环境的整治，作为一个长期的一个常态化的形态，能够在我们省的整体舆论环境，无论从组织架构还是从媒介生态上，要营造出这种对舆论的整治的氛围，这个应该是成为一项长期的工作。”

评论员袁秋香：“这些假记者、假媒体和假记者站沆瀣一气，形成一种媒体环境里的浊流，不仅仅严重伤害了整个传媒行业的形象，更重要的是会为社会诚信的下滑推波助澜、雪上加霜。所以，我觉得这种整治是必须的，也不能手软，要一查到底，斩草除根。只有这样才能让我们的舆论环境逐渐的清朗起来，推进社会的诚信度和发展信心。”

目前，舆论环境集中整治专项行动仍在持续中，如果您发现有假媒体假记者站假记者和新闻敲诈等不法行为的，以及新闻媒体及其从业人员涉及虚假报道、新闻敲诈等违规违纪违法行为，欢迎拨打举报电话。

全省舆论环境集中整治专项行动举报电话：

“扫黄打非”办公室：12390

省网络举报中心：029-63907150

省新闻违法违规行为短信举报平台：***********

省“三项学习教育”活动领导小组办公室：029-63905864

省新闻工作者协会：029-85231891

编辑： 辛超

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