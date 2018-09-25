陕西：整治舆论环境 弘扬社会正气

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王翯轩 贺亚洲）针对基层干部群众深恶痛绝的假媒体、假记者站、假记者和新闻敲诈等不法行为。从今年8月开始,陕西省在全省范围内展开了舆论环境集中整治专项行动，针对新闻行业存在的虚假报道，新闻敲诈及从业人员违法、违纪、违规行为展开清查整治，依法查处了一批假记者、假媒体及新闻敲诈案件，营造风清气正的舆论环境。

今年3月28日，咸阳市武功县警方接到大庄镇圪崂村一采沙场负责人报警，称有人对其进行敲诈勒索。

咸阳市武功县公安局大庄派出所民警龚帅：“说是在他们村沙场有几名记者向他们索要钱财，其负责人对其身份表示怀疑予以报警。”

接警后民警迅速赶到现场，将正准备逃离的四名犯罪嫌疑人依法传唤至大庄镇派出所。经查，犯罪嫌疑人阮某某、赵某、杨某等三人，分别以西部风情杂志社、陕西和谐法制网和中国企业报记者的名义，雇佣李某某车辆在武功县两处沙场进行所谓的“采访”。随后，阮某某等人以环境污染为由，用曝光要挟的方式，分别敲诈两处沙场负责人现金2000元和5000元。

龚帅：“现在案件的四名犯罪嫌疑人均全部到案，案件现已移交至武功县人民检察院。”

目前，武功县检察院已对阮某某等四人涉嫌新闻敲诈提起公诉。除了造假传统的报纸、杂志、广播、电视等新闻媒体记者身份外，还有一些不法分子将微博、微信公众号等新媒体当成了自己牟利的工具，用惊悚的标题，虚假的内容吸引人们的眼球，进行所谓的“舆论论督”，从中谋取私利。

今年上半年，有人通过微信向自媒体从业人员、神木市网络大V麻某某提供了神木境内一企业发生安全事故，有人员伤亡的信息。麻某某去企业了解情况后，在自己的微信公众号和个人微博上发布了该消息。后来该企业给了麻某某两万元，麻某某将帖子删除。

榆林市公安局打击新闻敲诈专项办公室民警张鑫：“麻某某主要通过微信公众号、个人微博等新媒体载体发布负面信息，随后通过删帖的方式索要钱财。”

8月17日，犯罪嫌疑人麻某某因涉嫌系列新闻敲诈勒索被神木警方抓获。经审讯，麻某某供述了自己假借新闻监督敲诈勒索案件23起，涉案金额80余万元。目前，案件还在进一步深挖中。

犯罪嫌疑人麻某某：“希望从事自媒体行业的朋友，以我为戒，切莫再贪图一些金钱上的东西，使自己失去自由。”

近年来，一些所谓的“有图有视频”的谣言搭载着互联网的快车，以画面冲击力强、血腥暴力吸引眼球，一经发布，往往造成人们的认知混乱、引起恐慌心理、误导价值伦理观念，扰乱网络舆论环境，甚至是激化社会矛盾。

今年六月，西安遭遇了多条网络谣言的连续侵扰。6月22日，有网友发布了所谓的西安市东枣园村行凶事件，其真实情况是，当晚西安未央交警大队民警查处违规电动三轮车时，车主阻挠民警执法，引起周围群众围观；6月23日，有网友发布两名男子狂追一辆黑色宝马轿车，当场开枪，声称此事发生在西安市长安区郭杜街道，其真实情况是，此事是6月1日河北秦皇岛警方当街抓捕嫌疑人的视频，被人转嫁到了长安区。

西安市公安局法制支队执法监督大队民警郭大江：“对编造虚假消息或者明知是编造的虚假消息，在网络上传播，造成公共秩序严重混乱的，涉嫌寻衅滋事罪。”

采访中记者了解到，在此次专项行动中，全省各级公安机关对假记者、新闻敲诈等违法犯罪案件线索，组织专门力量，快速核查，依法侦办，精准打击。检法两院主动了解案情，派员提前介入，引导侦查取证，确保案件办理工作顺利进行。截至9月20日，全省公安机关共办理案件153起，涉案金额3800.44万元，涉案人员194人（持证记者9名）；现已刑事拘留132人、批准逮捕37人，行政拘留60人，罚款23人。网络舆论环境整治方面，截至9月20日，全省已关闭假冒网站5个，依法停止接入违法违规网站12家，依法关闭违法违规账号7个，清理关闭地方频道81个，清理下架传播违法违规有害信息移动应用程序45个，约谈新闻网站13家、账号持有人168人次，处置不良、有害信息1927条，向公安部门移交线索152条。

西安市民刘莘：“会更有利于民众去辨别信息的真假，避免那种虚假消息引起的恐慌误导。”

西安市民杨喆帆：“现在对他们进行打击，也是帮我们公众、民众重拾对社会的信任感，对各个行业的信任感。”

西北大学新闻传播学院教授韩隽：“必须探索长效机制，防止反复，防止回潮，以建立理性和良性的舆论环境为目标，促进社会的文明进步和发展。”

整治舆论环境，不仅仅是查处几个假记者，查封几个假网站和违法网号那么简单。而是要在全社会，形成一种对新闻真实性的自觉维护，对新闻敲诈、虚假新闻、假记者、假媒体和网络谣言的自觉抵制，真正形成风清气正、和谐有序的舆论环境。

陕西师范大学新闻与传播学院教授李青林：“我们把这种对舆论环境的整治，作为一个长期的一个常态化的形态，能够在我们省的整体舆论环境，无论从组织架构还是从媒介生态上，要营造出这种对舆论的整治的氛围，这个应该是成为一项长期的工作。”

评论员袁秋香：“这些假记者、假媒体和假记者站沆瀣一气，形成一种媒体环境里的浊流，不仅仅严重伤害了整个传媒行业的形象，更重要的是会为社会诚信的下滑推波助澜、雪上加霜。所以，我觉得这种整治是必须的，也不能手软，要一查到底，斩草除根。只有这样才能让我们的舆论环境逐渐的清朗起来，推进社会的诚信度和发展信心。”

目前，舆论环境集中整治专项行动仍在持续中，如果您发现有假媒体假记者站假记者和新闻敲诈等不法行为的，以及新闻媒体及其从业人员涉及虚假报道、新闻敲诈等违规违纪违法行为，欢迎拨打举报电话。

全省舆论环境集中整治专项行动举报电话：

“扫黄打非”办公室：12390

省网络举报中心：029-63907150

省新闻违法违规行为短信举报平台：***********

省“三项学习教育”活动领导小组办公室：029-63905864

省新闻工作者协会：029-85231891

编辑： 辛超