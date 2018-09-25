【丝路新视界】中国品牌走进莫斯科 茶酒文化备受推崇

2018丝绸之路品牌万里行首场文化经贸推介会举行

西部网讯（丝绸之路品牌万里行特派记者 赵昊）9月24日上午，莫斯科乌克兰大饭店里人头攒动，150余名中俄代表在主题为“中华根脉 文化陕西”的2018丝绸之路品牌万里行首场文化经贸推介会上深入交流，西凤酒、汉中仙毫等陕西特色产品得到了俄罗斯友人的高度赞誉。

推介会上，俄中友好协会第一副会长库利科娃说，“今天是中国的传统佳节中秋节，我代表友好协会的成员祝愿中国的朋友们节日快乐。”她表示，“丝绸之路品牌万里行”这几个字涵盖着很多内容，从古老的陕西到全新发展的陕西，“一带一路”倡议提出五年来，陕西在各方面都取得了很大发展，她也希望更多的俄罗斯人能了解陕西，到陕西去旅游。

2018丝绸之路品牌万里行媒体团团长杨文萌代表全体团员向出席本次推介会的中俄双方嘉宾表示感谢。他表示，今年是中国改革开放四十周年，2018丝绸之路品牌万里行活动用一路走访的形式向世界展示这四十年来中国发生的巨大变化，同时“车轮上的采访团”用镜头和纸笔同样记录着丝绸之路沿线各国的时代风貌，“我们随队的还有世屹文化、汉中仙毫、西凤酒、上海大通等中国知名的品牌企业，他们将以自己的角色定位向丝路各国讲述中国故事，推广中国符号，增进丝路国家间人民的相知互信。”

推介会上，丝路万里行品牌代表向俄中友好协会第一副会长库利科娃赠送了汉中仙毫、西凤酒以及非物质文化遗产工艺品——马勺脸谱。中国驻俄罗斯大使馆新闻处参赞苟永海和库利科娃共同在媒体团的通关文牒上加盖印章，并与参会嘉宾一道为媒体团团员授旗。

编辑： 钟莹