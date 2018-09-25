【9月23日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
时间：2018-09-25 13:09:43
来源：西部网-陕西新闻网
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【9月23日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
国家督办的35个环境问题，渭南市22个，西安市10个，宝鸡市1个，咸阳市1个，西咸新区1个，铜川市、韩城市、杨凌示范区无督办问题。
西部网讯 9月23日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位237个，发现问题29个，国家督办35个（含22日发现问题16个，见附件）。
国家督办的35个环境问题，渭南市22个，西安市10个，宝鸡市1个，咸阳市1个，西咸新区1个，铜川市、韩城市、杨凌示范区无督办问题。
其中“散乱污”企业综合整治5家，占比14.29%；工业企业污染防治2家，占比5.71%；燃煤锅炉整治24家，占比68.57%；扬尘综合治理2家，占比5.71%；其它非工业污染类型2家，占比5.71%。
对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。
编辑：
王瑜
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三农安康汉滨首届农民丰收节在五里镇白马石村举行。活动通过劳动成果展示、采摘体验、摄影采风等形式，充分展示汉滨农耕文化及风土人情。09-20
三农围绕扶贫、扶志、扶智、扶德主题，探索开展“六大行动”，培育“六型农民”，有力加快了全县脱贫攻坚步伐。09-19
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旅游9月24日晚，西安大唐芙蓉园举行了隆重的祭月大典，众游客在欢度中秋佳节之际重温传统文化礼仪。09-25
旅游昨天中秋小长假正式结束，假日期间，北京全市旅游市场未发生重大旅游安全事故和突发事件。09-25
旅游中秋三天假期，北京市重点景区共计接待游客395.4万人次，同比增加4.7%；景区收入达1.27亿元，同比增加11.5%。09-25
旅游中秋假日期间全国接待国内游客9790万人次，实现国内旅游收入435亿元。09-25
旅游值此国庆假期来临之际，为了游客的旅途平安、顺利，外交部领事保护中心提醒出国旅游的中国公民注意以下七大事项。09-25
旅游这是9月22日在白俄罗斯格罗德诺州米尔镇拍摄的米尔城堡。09-25
旅游10月3日是错峰首选。同时，发布了既“热门”又“不挤”的十大景区和十大热门自驾线路。09-25
旅游9月23日，“五谷云集·幸福永寿”首届中国农民丰收节庆祝活动，在国家AAAA级景区—云集生态园隆重开幕。09-25
旅游秋风送爽、金桂飘香！9月22日，“陕西省第九届建材家居博览会暨中国·建材家居·北大仓开仓盛典”！09-25
旅游十一户黄金周将至，周至的西安曲江楼观道文化展示区在国庆节期间准备了一系列丰富多彩的活动，与大家一起欢度十一小长假。09-25
旅游一场以“秋染中国·赏西安之情满永兴坊，赏月品秋秀非遗”文化主题活动，在永兴坊街区和永兴坊·CITY浓情举办。09-25
旅游9月22至24日，正值中秋佳节，沣河之畔诗经里小镇也迎来仲秋最热闹的时节，各式各样的精彩节目轮番上演，诗经里迎来送往。09-24
美食传说清朝咸丰年间, 一个名叫秃娃的当地人始作一种小吃, 取名茶酥, 并渐有名气, 其茶酥作得色、香、味、型具佳，被誉为“秃娃茶酥”。09-25
美食最难忘的饮食风尚和熟悉的最爱结合，烹饪出了新兴的美食联盟。从可颂甜甜圈、鲜味汉堡到日式热狗，这十种最新的流行美食您决不可错过。09-25
美食现如今可不同了，生抽、老抽等等，超市的货架上酱油品种多样，但是，这么多品种，你都用对了吗？09-25
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美食红枣中所含的糖类、脂肪、蛋白质是保护肝脏的营养剂，能促进肝脏合成蛋白，增加血清白蛋白含量，调整白蛋白与球蛋白比例。09-21
美食西兰花一直被认为是“防癌明星”，不仅品味好，做法多样，保健功效那是相当的多。09-21
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美食不知道有多少人，晚上常常熬夜，或者大吃大喝，我们都知道这样很伤身体，那么到底伤害在哪里呢?09-21
健康挑选西红柿一定要注意，成熟的西红柿是比较软的，不是很硬。如果感觉里面有硬核，最好就不要选择买。09-25
健康不能长时间使用眼睛，工作一段时间后应多看看绿色植物，每天晚上睡觉之前可以使用热水来热敷，这样可以缓解眼睛的疲劳，多吃含有维生素a的食物。09-25
健康该成果能为帕金森病一级预防策略制定提供重要科学依据，推荐开展人群体力活动干预试验，将为明确体力活动与帕金森病之间关系提供更坚实的因果证据。09-25
健康血栓通俗地说就是血管中的“血凝块”，它像塞子一样堵塞了身体各部位血管的通道，导致相关脏器没有血液供应，造成突然致残或死亡。09-25
健康 沉迷电子产品的孩子，比偶尔使用或不使用的孩子，出现注意缺陷多动障碍症状的几率翻倍。09-23
健康秋分到、秋意浓，寒来暑往，添衣加被，终于到了真正意义上的秋天。09-23
健康千万不能吃过咸以及油腻的食物，不然会导致胃肠道对钙吸收量减少，适当的晒太阳，能够补充充足的钙剂，防止了骨质疏松的发生。09-21
健康如果鼻息肉患者在诊断之后治疗无法得到立刻治愈，可以每日数次用盐水冲洗其鼻腔和鼻窦，可感到症状缓解。09-21
健康糖尿病神经病变的致残率和致死率都是相当高的。所以糖尿病人应该多了解关于糖尿病神经病变的常识，这样才能够很好的防治神经病变。09-21
健康心脏是我们人身体最重要的器官，如果心脏出现增，身体的各个功能都会跟着出现问题，而当心脏疾病严重的时候会造成心脏衰竭，严重危害到生命。09-21
健康宝宝消化不良，这将会关系到孩子的营养摄入，会对孩子成长发育造成影响，所以消化不良虽然是小毛病，但也要引起高度重视，谨慎对待。09-20
教育今年以来，邢台经济开发区启动“非遗大篷车进校园”活动，让孩子们近距离领略传统文化的魅力。09-25
教育各类竞赛过多过滥、山寨社团层出不穷、培训机构掺杂其中，这不仅让家长眼花缭乱，也增加了学生的课外负担。09-25
教育“你在哪儿工作？”“大内。”今年刚刚30岁的吴伟，微信头像是两个字“大内”。当被人问起工作，一张娃娃脸的他也如是憨憨地笑答。09-25
教育近日，在陕西省蓝田县义务教育均衡发展反馈会上，省政府教育督导团将5天来对该县291所义务教育学校的检查评估情况进行反馈，并提出限期整改意见。09-25
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教育在浙大紫金港校区，要问最热闹的地方在哪里，不是图书馆，也不是那些绿油油的草坪，而是学校的田径场。09-25
教育9月19日14：00，西安欧亚学院人居环境学院与博思格巴特勒“详图工程师”项目推介会成功举办。09-21
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数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车高管们的出走让投资者感到不安，因为与此同时，47岁的马斯克也出现了一系列失误。09-25
汽车沃兰多搭载1.3T发动机，最大功率120kW，峰值扭矩230N m，匹配6速手自一体DSS智能启停变速箱或6速手动智能启停变速箱。09-25
汽车这款光滑的双门轿跑是一款电动自动驾驶概念车，但它的外观却让人想起1969年首次亮相的宾尼法利纳风格的504轿跑。09-25
汽车车展前夕，一些汽车制造商已经陆续呈现出将在车展上展出的部分产品，宝马于19日率先公布了其巴黎车展全部车型阵容。09-21
汽车动能自进化，纵享全擎超能选择——秦Pro覆盖燃油、双模、纯电三种不同动力系统，适应用户多元化需求，高效强劲动力带来超强动感体验。09-21
汽车e-tron纯电动SUV将拉开奥迪电动化的序幕，，紧接着奥迪将于2019年推出特斯拉Model X的竞争车型，这两款车型均采用大众汽车集团MLB Evo平台的全新版本。09-20
汽车这家豪华跑车制造商18号在其意大利著名的马拉内罗工厂揭开了法拉利Monza SP1和SP2的面纱。09-20
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汽车以“奥迪迎来电动时代”为主题的奥迪全球品牌峰会在美国旧金山开幕，并在峰会上正式发布奥迪纯电动SUV e-tron，美国地区售价为7.48-8.67万美元。09-19
汽车全新模块化充电站还包括可以将交流电改为直流电的PowerBox，辅以两组电力电子设备后可为两个充点电提供电力。09-19
汽车梅赛德斯-奔驰中国研发中心负责人安尔翰(Hans Georg Engel)说：“自动代客泊车技术是朝着自动驾驶发展的一座里程碑。09-19