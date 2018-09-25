【9月23日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 9月23日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位237个，发现问题29个，国家督办35个（含22日发现问题16个，见附件）。

国家督办的35个环境问题，渭南市22个，西安市10个，宝鸡市1个，咸阳市1个，西咸新区1个，铜川市、韩城市、杨凌示范区无督办问题。

其中“散乱污”企业综合整治5家，占比14.29%；工业企业污染防治2家，占比5.71%；燃煤锅炉整治24家，占比68.57%；扬尘综合治理2家，占比5.71%；其它非工业污染类型2家，占比5.71%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜