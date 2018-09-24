长安区拆除秦岭北麓违建64万平米 复耕复绿同步推进

长安区东大街道祥峪村“群贤别业”违建别墅项目拆除现场，破拆机正在对几栋违建别墅的地下室进行作业。

长安区东大街道祥峪村“群贤别业”违建别墅项目拆除现场，清运车辆正在集中转运经过粉碎和分拣过的建筑垃圾。

西部网讯（记者 李卓然）自秦岭北路违建专项整治工作开展以来，西安市长安区以“两整治、两负责”活动为抓手，全面实现“违建拆除、垃圾清运、土地复耕复绿”三个工作同步推进。截至9月23日，长安区累计实施秦岭北麓违建拆除666宗，其中537宗已完成拆除、129宗正在拆除，实际拆除面积共计64.8万平方米。已启动的13个别墅类项目拆除工作，累计拆除完成违建别墅280栋352套，共计17.4万平方米。

9月24日上午，记者在长安区东大街道祥峪村“群贤别业”违建别墅项目拆除现场看见，破拆机正在对几栋违建别墅的地下室进行作业，挖掘机和清运车辆互相配合，集中转运经过粉碎和分拣过的建筑垃圾。

据长安区东大街道办事处主任杨明介绍，“群贤别业”违建别墅项目涉及拆除65栋别墅及1栋综合服务楼，截至目前，65栋违建别墅及1栋综合服务楼主体已完成拆除。项目现场正在进行建筑垃圾破碎清运、钢筋挑拣清理等工作。“最近几天我们加班加点，已提前完成别墅拆除任务的地上部分，地下拆除也已经接近尾声，垃圾清运同步进行，争取早日复绿，恢复植被。”

长安区滦镇街道市秦岭北麓生态保护科研楼项目和南山情会所违建整治现场，工人们正在进行复绿工作。

在强力推进违建拆除工作的同时，长安区还按照“宜树则树、宜景则景、因地制宜的原则”，对拆违现场进行修复治理。

在长安区滦镇街道市秦岭北麓生态保护科研楼项目和南山情会所违建整治现场，几天前成堆的建筑垃圾已经被松软的黄土所替代，一株株红叶李正被工人栽进挖好的树坑里。“再过一个月时间，你再来看，这里高低错落的绿化景观一定让你赏心悦目、流连忘返。”植绿现场，长安区滦镇街道办事处主任梁彦平介绍说，该项目占地45.98亩，违建拆除后立即展开垃圾集中清运和地表复绿工作，为让复绿的景观植被和环山路沿线的绿化景观融为一体，为秦岭北麓的美丽景色增香添彩，绿化施工前，街道专门聘请专业的园林设计师，设计绿化方案，搭配多样树种，努力实现“三季有花，四季常青”的景观效果，更好展现秦岭北麓春夏秋冬的自然风光。

“这对我们村民来说真的是件好事，大家都没有想到这次的拆除这么彻底，复绿速度这么快。”长安区滦镇街道乔村村民付利博高兴地说，以后村民们又多了一块休闲散步的好地方。

“下一步我们将建立长效管理机制，完善宅基地、设施农业、农家乐等各项管理制度，将秦岭生态环境的保护纳入法制化、制度化轨道。”长安区委常委、副区长陈明在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，长安区将努力做到“依法治山、规划控山、网格管山、合力护山”，坚决保护好国家的生态屏障。

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