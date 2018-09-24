稻香鱼美虾肥 安康农民开展系列活动庆祝中国农民丰收节

安康农民以多种形式庆祝首个“中国农民丰收节”。

西部网安康讯（记者 毛明博）梯田叠嶂入云霄，稻谷飘香庆丰年。9月23日是首个“中国农民丰收节”。当天，安康生态富硒农产品系列活动暨安康富硒粮油汉阴稻香旅游季活动在汉阴县凤堰古梯田拉开帷幕。

青壮年农民正在忙收割水稻，用古法打谷子（水稻），期待着能卖出好价钱。而老人和妇女则在家门将从地里收割的南瓜、冬瓜、辣椒、玉米等摆放在家门口迎接着前来观光旅游的人们。不少游客对这些产品也是青睐有加，纷纷购买。

为展示丰收的喜悦，汉阴县在城关镇还举办的“话丰收喜悦，道农家幸福”百人长桌宴这也让游客大饱口福。当天，趣味十足的“乐享金秋·欢乐凤堰”传统打稻谷参与活动、职业农民趣味运动会、千人火把游行庆祝会、稻香音乐会、“乡巴佬会及百变舞蹈”，让节日的气氛更加浓厚。

稻谷飘香的季节也正是鱼肥虾美时。9月21日，汉阴县永丰生态农业园区负责人陈小松在稻田里正在查看小龙虾生长情况。今年，他组织20余位贫困户在26亩水稻田间开展稻虾综合种养，共引进虾苗8万尾、甲鱼2000只，9月就实现了“一田双收”，每亩同比去年净增加了3000余元利润。而在汉滨区壹加壹农业开发公司生产的南美白对虾在丰富市民吃对虾的愿望外，还弥补安康此类水产品空白。

为庆祝首个农民丰收节，汉滨区则在五里镇举办“硒引神州辣响中国”系列活动，1000余亩辣椒喜获丰收，放眼望去，红彤彤的辣椒挂满枝头，格外引人注目，采摘辣椒的农户们正在田地里忙活着采摘和装箱，呈现出一派丰收的喜人景象。

在岚皋县、宁陕县、旬阳县，打谷比赛祭祀稻神等活动正成为农民庆祝丰收的主旋律。在镇坪县通过当地农业等部门牵头组织的节目表演、农技竞赛等活动，让群众们一起在地里收苞谷，在田里体验丰收的乐趣。

编辑： 张娟