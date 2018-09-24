“长安景盛樱花红”中日青年歌手公益演唱会西安开唱

9月23日晚，“长安景盛樱花红”——中日青年歌手公益演唱会在西安大明宫国家遗址公园举行。

西部网讯（记者 李卓然） 9月23日晚，西安大明宫国家遗址公园太液池畔灯光闪烁，音乐回荡。在“2018•回望长安——中日文化交流活动”之“长安景盛樱花红”——中日青年歌手公益演唱会上，来自中日两国的青年歌手载歌载舞，用歌声续写中日友好的新篇章。

演唱会上，不仅有中国国家一级演员李东桥表演得秦腔《千古一帝》片段“兵马俑与秦始皇”，中国西安DM青年民族乐团与陕西歌剧团打击乐共同演唱的《长安景盛樱花红》。还有青年男歌手曹轩宾带来的《别君叹》《可惜不是你》《一朝芳草碧连天》，西安本土歌手王建房、张乐彤演绎的摇滚音乐《西安有面》《故城谣》《长安夜》等，为现场观众奉上了一场古典与现代交相辉映的视听盛宴。

当晚演唱会的重头戏，要数来自日本著名组合“乃木坂46”今年在中国的首场演出。她们一登场便引来全场的尖叫与欢呼，随着《赤足夏日》《大影响家》《生命的美好》《以自我为中心》四首歌曲的精彩演唱，更是将现场气氛推向一波又一波高潮。

一位“乃木坂46”的乐迷激动地告诉记者，这场演唱会十分精彩。“能亲眼看见，亲耳听见她们的演唱，真得太幸福了。我只能用震撼两字来形容整场演唱会。”

“音乐无国界，我觉得用以歌会友的方式来进行文化交流是一个非常好的方式。通过这样的方式，我们既可以将自己的优秀文化送出海，还能学习其他国家优秀先进的文化。”市民张先生说。

在演唱会上，还播放了中日合拍的纪录片《丝绸之路》片段，西安市国际文化交流协会特别授予影片导演铃木肇和王纪言为西安市国际文化交流协会名誉会长的荣誉。据了解，纪录片《丝绸之路》拍摄于1979年，播出于1980年。影片播出后，在丝路沿线各国乃至全世界掀起了一股“丝路之旅热”，极大地提升了西安的国际知名度。

纪录片《丝绸之路》导演铃木肇先生和王纪言接受主持人采访。

日本著名组合“乃木坂46”演出了曲目《赤足夏日》《大影响家》《生命的美好》《以自我为中心》。

西安本土歌手王建房演唱摇滚音乐《西安有面》《故城谣》《长安夜》。

现场观众正在为自己喜欢的歌手拍照。

编辑： 秦怡