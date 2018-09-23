西部网讯（记者 马晴茹）今天（9月23日）晚上，在西安城墙上，“月色映古城·秋思满长安”—2018西安城墙中秋礼乐季活动举行，让市民在沉浸式的体验与互动中，触摸历史，感受传统，度过一个别样的中秋佳节。

记者现场了解到，整场活动内容丰富多彩，通过大唐迎宾盛礼、祭月礼、茶话会等环节完美重现了一场大唐盛世之时的“拜月”之礼，带领市民回到了那个国富民丰、唐风华韵，万国来朝的时代。

在古典礼乐的烘托下，祭月按照陈设、就位、祭月、盥洗、上香、祭酒、读祝、拜月、从献、礼成、餕（jùn）的流程进行。市民们在团圆月下，登城远眺，品茶赏月，共话家常，好一派其乐融融的场面。

中秋代表团圆，也代表着归乡。参与此次活动的市民高先生说：“前些年在外地，思乡之情愈加浓烈，今年回家能参加这样一场拜月仪式，很受感动，希望西安这座古城更充满古韵气息与人文情怀。”

此次活动对于那些初到长安的莘莘学子来说，也是一次别致的体验。一位高校新生说道：“城墙的伴手礼月饼做的很用心，今天虽然没能和家人一起，但能来城墙和大家一起过中秋节真的很有意义。”

“仰头望明月，寄情千里光”，作为古城西安的地标之一，西安城墙始终守护着历史责任，践行文化使命，一场场文化活动的举行，一次次传统精神的传播，不仅拉近了市民与城墙的距离，也让传统文化真正走进市民心间，焕发出新的光彩。