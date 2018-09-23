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痛心！宝鸡四岁男童小区地下室意外溺水身亡

时间：2018-09-23 20:58:14  来源：西部网-陕西新闻网  

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痛心！宝鸡四岁男童小区地下室意外溺水身亡

9月21号晚上七点多，宝鸡市公安局金台分局宝平路派出所接到报警，辖区某小区一名4岁男孩走失。

 

西部网宝鸡讯 9月21号晚上七点多，宝鸡市公安局金台分局宝平路派出所接到报警，辖区某小区一名4岁男孩走失。

接到报警后，宝鸡金台警方高度重视，立即组织警力开展寻找并立案调查。9月22号下午两点多，民警在该小区A18号楼地下室蓄水池内发现男孩尸体。金台公安分局主要领导迅速带领刑侦技术人员赶赴现场，经现场勘查、核查，排除刑事案件，认定为一起意外溺水事件。

编辑： 秦怡

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