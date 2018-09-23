西北乡村调查报告发布 “西农智慧”助力乡村振兴规划

西北农林科技大学举行新闻发布会，发布西北乡村调查报告。
西部网讯（记者 彭芬）今天（9月23日），正值首届“中国农民丰收节”，西北农林科技大学举行新闻发布会，正式向社会公开2000余名师生历时一个多月完成的西北乡村调查报告。这一“西农智慧”将助力西北各省区正在筹备的乡村振兴规划。
2000余师生参与调查 属国内首次
改革开放四十年来，城镇化、工业化快速推进，深刻改变了乡村的发展格局，从而分化出不同的乡村类型。科学把握乡村的差异性，因村制宜，制定符合自身实际的规划设计方案，是实施乡村振兴战略的重要任务。
西北农林科技大学利用自身的学科、人力和区位优势，成立了西北乡村类型与特征调查团队，从7月25日至8月30日，组织各职能部门管理人员、专任教师及暑期返乡研究生、本科生共2000余人，奔赴陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙（除东四盟）及西藏七省区，采用问卷调查为主，半结构化访谈和深入访谈为辅的方法，以乡村为基本行政单元，针对乡村产业、生态、文化、区位等要素开展乡村类型与特征调查。
据悉，此次大规模调查在国内属第一次，共涉及65个地级市，345个县级行政区划单位，国土面积近485万平方公里，约占全国的一半。调查对象为各省农业厅、民政厅、资源环保等部门，各个县级、乡镇级政府及村民委员会，总共获得有效调查样本31388个。
西北农林科技大学校长吴普特表示，该校将在服务乡村振兴战略的伟大实践中创建世界一流农业大学。
本次调查报告由西农大2000余名师生历时一个多月完成。
创建世界一流农业大学 为乡村振兴贡献“西农力量”
报告显示，当前我国乡村类型可以划分为生态保护型、粮食主导型、特种作物型、果蔬园林型、城郊结合型、文化传承型、乡村工业型、草原牧场型、畜禽养殖型、乡村旅游型和多元发展型11种类型。西北六省区和西藏的粮食主导型乡村最多，达到13014个，其他类型乡村大量涌现，其中文化传承、乡村旅游及生态保护型乡村数量分别达到380个、654个、2572个。
报告提出，此次乡村调查的成果有三个方面的意义，一是乡村类型的划分可为中国西北、西藏地区乃至中国乡村振兴分类规划设计提供重要的科学依据和指导价值；二是构建的中国乡村类型特征及划分的21个量纲标准，可为其他区域乡村类型的划分提供参考和理论依据；三是搭建的西北六省（区）及西藏乡村类型基础数据库平台，可为乡村振兴发展规划编制提供数据管理和信息查询，为数字乡村建设和乡村智慧化管理提供信息支撑。
西北农林科技大学校长吴普特表示，完成西北乡村类型与特征调查报告只是该校服务国家乡村振兴战略的第一步，此后还将积极推进报告成果落地开花，为“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”持续贡献“西农力量”，在服务乡村振兴战略的伟大实践中创建世界一流农业大学。
编辑： 肖昌希
娱乐白鹿一曲邀明月，五湖四海同祝福。09-23
娱乐十年前的今天，上海同样的闷热伴着瓢泼大雨，我躺在病床上皱眉忍着伤口的痛不停擦拭脸上汗水，小小的你在一旁熟睡。09-21
娱乐并称：“我觉得收视还是不够好，所以……”照片中，陈伟霆坐在沙发上，一手拿着筷子挑着面条，另一只手调皮的捂着脸，一副预试要开吃的架势。09-21
娱乐除了样子老了一点，我还是老样子，你们就忍忍吧。”照片中他戴着黑框眼镜，留着胡子等大双眼，十分自然搞怪。09-21
娱乐记者获悉，创作并演唱这首歌曲的“阿爸”——蒙古族音乐人布仁巴雅尔19日因突发心梗去世，年仅58岁。09-21
娱乐在这种局面下，节目无法“站队”，支持谁或者否定谁，只能把真实的情况展示给观众，让大众自己选择。09-20
娱乐网友对陈志朋的态度纷纷表示支持“加油 做自己 别在意别人的眼光”“ 懂你的人自然懂”“你是最棒的”。09-20
娱乐虽然今天的文化类节目已初具规模，在大量的实践中，也有不少节目文本表现出其在文化传承、审美娱乐等方面的积极影响。09-20
娱乐现在看来，《告白气球》电影并非周杰伦与方文山音乐IP的同名电影，与周杰伦方文山以及《告白气球》音乐都无关。09-20
娱乐当晚，江苏卫视也通过微博发声，“江苏卫视坚决拥护广电总局调查收视率造假问题，构建公平、健康的行业环境”。09-19
娱乐小新也第一时间联系了出品方之一的芒果娱乐，获悉新版《还珠格格》目前演员阵容尚未确定，将于2019年启动拍摄。09-19
娱乐其中达伦·克里斯获得了限定剧最佳男主角奖，瑞恩·墨菲获得限定剧最佳导演奖。09-19