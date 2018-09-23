首届中国农民丰收节陕西杨凌分会场活动举行 农业科技成亮点

首届中国农民丰收节陕西杨凌分会场现场。

陕西省委书记、省人大常委会主任胡和平出席并致辞。

西部网讯（记者 马晴茹 石永波）今天（9月23日），由陕西省委省政府主办，陕西省农业厅、杨凌示范区管委会、西北农林科技大学共同承办的中国农民丰收节陕西杨凌分会场在杨凌示范区举办。陕西省委书记、省人大常委会主任胡和平出席并致辞。

此次活动以“悦动三秦大地，共贺五谷丰登”为主题，突出农耕文明和农业科技特色，安排了“中心会场庆丰收大联欢、田园丰收嘉年华、乡村振兴杨凌论坛”三大板块百余场活动。

上午，中心会场庆丰收大联欢在杨凌农高会A馆广场举行，分为庆丰收、晒丰收、闹丰收、助丰收、寄丰收、赞丰收六大篇章。农民歌手、农业科学家、新型职业农民等悉数登台，歌唱丰收，展示农业科技成果，讲述丰收故事，并通过央视七套直播和北京主会场及全国其他分会场联动，向全国亿万观众分享陕西农民丰收的喜悦。

西北农林科技大学的农业科学家们为大家朗诵《丰收赋》。

杨凌当地的何阿姨告诉记者，农民丰收节办的非常热闹。“希望咱们农民的日子越过越好，跟节日一样红红火火。”

“我打心底里高兴，当了一辈子农民终于有了属于自己的节日。”来自岐山县的李大爷说道，他今年75了，今天早上专程过来参加农民丰收节，他还专门带了摄像机，准备现场记录他看到的杨凌农业。

采访过程中，来自内蒙古通辽的刘先生说，现场活动非常热闹，农民节的设立从国家层面体现了对农民群体的重视，“今年是第一届，感觉杨凌处处都有节日的氛围，希望以后办的越来越好。”

农民丰收购物节采取线下线上结合的形式拓展陕西农产品销售渠道，增加农民收入。

在晒丰收篇章中，由杨凌农业科学家培育的小麦新品种“西农979”、杂交油菜品种“秦油2号”和“秦杂油4号”、“西农八号”西瓜、“陕单609”玉米品种、苹果新品种“瑞阳”“瑞雪”、秦川牛新品种、奶山羊新品种等农业科技成果集中亮相，中国首款兼顾了军民两用的复合翼垂直起降无人机现场起飞亮相，农用无人机、智能农用拖拉机进行作业表演，十佳农民专家、十佳职业农民、优秀科技特派员代表等组成代表队入场，不但凸显杨凌作为我国第一个农业高新技术示范区独特地位和巨大成就，也展示了我国农业发展新技术和新方向，成为一大亮点。

下午，由西北农林科技大学等单位主办的乡村振兴杨凌论坛在杨凌会展中心演播大厅举行。中国社会科学院财经战略研究院党委书记、副院长杜志雄，中央党校（国家行政学院）经济学部教授丁文锋，西北农林科技大学校长吴普特以及三农领域知名专家先后演讲，分别从不同角度对乡村振兴战略进行了解读。

“五个振兴”先进代表访谈交流环节中，黄陵县索洛湾村、旬阳县金寨镇、大荔县、洛川县有关负责人和陕西省职业农民先进代表马新世等分享了在推进“五个振兴”方面的思路、经验和取得的成绩，受到了与会人员的好评。

庆丰收花车展示巡游活动。

据了解，由丰收购物节、乡村音乐、西部美食节、花车展巡游组成田园丰收嘉年华活动也丰富多彩。其中，在农高会C馆举办的丰收购物节，线下线上同步促销，陕西农产品实现热销。乡村音乐节、西部美食节等凭借良好的体验和丰富的产品引了众多消费者到场体验、品鉴。以农耕文明的传承和发扬、农业科技促丰收、陕西“3+X”农业特色产业、杨凌农高会等为主题的8辆花车在杨凌城区进行了展示巡游，受到了广大城乡市民的关注，营造了热烈、喜庆、欢乐的丰收节氛围。

编辑： 马晴茹