西安鄠邑区举行土地移交大会 甘峪口违建整村清零

鄠邑区蒋村镇秦岭北麓违建拆除复耕复绿土地移交工作现场会。

西部网讯（记者 马晴茹 通讯员 田森）今天（9月23日）上午，西安鄠邑区蒋村镇秦岭北麓违建拆除复耕复绿土地移交工作现场会在甘峪口村举行。鄠邑区委副书记李化、区领导及蒋村镇、沿山10个村负责人参加。

据了解，在移交仪式上，蒋村镇分别与甘峪口村、白龙村、同兴村等沿山村签订了土地移交法律文书，将前期已经完全拆除整治到位的21处平整复耕土地整体向相关村委移交。这表明蒋村镇秦岭北麓违建整治工作进入一个全新的整治恢复工作阶段，而甘峪口村也成为全西安市第一个违建整村清零乡村。

鄠邑区委副书记李化说道，今天把拆除后的土地经过复垦复绿后，移交给村委会进行管理，主要有两个目的，一是还地于民，把土地还给老百姓、还给村集体；二是起到警示教育作用，警示教育各级领导干部和群众，一定要守好秦岭、保卫好秦岭，实现长效的管理，真正还秦岭北麓以宁静、和谐和美丽。

“现在区上和镇上把这些土地移交过来，之后我们一定会加强管理，坚决杜绝乱搭乱建现象。”蒋村镇甘峪口村村委会主任王春雨说。

同时，在黄柏峪绿色驿站项目现场，绿油油的油松已经栽满了整片地。工作人员正在对新栽植的油松进行浇水、管护。

据了解，黄柏峪绿色驿站项目位于庞光镇黄柏村，占地286亩，违建建筑面积142平方米，违建占地2.5亩，9月5日拆除完毕。经过垃圾清运，覆土，追肥等工作，于9月22日完成复绿，复绿面积960平方米，目前栽植2米高的油松234棵。

鄠邑区林业局造林科科长李少挺说，他们将在两年养护期内，定期对苗木进行浇水、除草、病虫害防治等一系列工作，保障苗木达到自然成林的效果。

截止9月23日，实际累计拆除违建383宗664处，拆除违建总面积290059.91㎡，其中别墅类29宗294栋311套，面积98502㎡。

在秦岭北麓违建整治工作不断深入的过程中，鄠邑区把违建拆除后土地复耕、复垦、复绿工作放在同样重要的位置，坚持边拆除边复垦、复绿，确保彻底整治，举全区之力打赢秦岭保卫战。

编辑： 张娟