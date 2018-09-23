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明天陕西铁路将迎返程高峰 西安加开45列列车

时间：2018-09-23 20:32:47  来源：西部网-陕西新闻网  

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明天陕西铁路将迎返程高峰 西安加开45列列车

昨天（​​9月22日），“中秋”小长假第一天，陕西铁路发送旅客超36万人次。预计今天（9月23日）陕西铁路发送旅客32万人次。为满足旅客出行需求，西安局集团公司加开旅客列车18列。其中，动车组3列，主要为西安开往华山、大荔、汉中、宝鸡等方向；普速旅客列车15列，主要为西安至乌鲁木齐、延安、宝鸡、神木、韩城、彬县等方向。

西部网讯 明天（9月24日）是中秋小长假最后一天，陕西铁路将迎来返程客流高峰，预计发送旅客41万人次。记者从中国铁路西安局集团有限公司官方微博了解到，9月24日，西安局集团公司将加开旅客列车45列，其中动车组29列，主要是西安开往北京、峨眉山、汉中、宁强、宝鸡、延安等方向；普速旅客列车16列，主要是西安开往神木、延安、安康、潼关、宝鸡、彬县等方向，方便旅客乘车返程。

从售票情况看，9月24日，西安至北京、上海、郑州、成都、兰州、西宁方向的动车组还有少量余票。普速列车方面，西安至神木、榆林、延安、渭南、安康等方向的往返车票较为充足。

铁路部门提示广大旅客朋友，节日期间旅客出行较为集中，已通过互联网、电话成功预订但尚未取票的旅客，请尽量提前取票；乘车时请携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，预留充足时间安检、取票、验票进站，以免耽误行程。

编辑： 张娟

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