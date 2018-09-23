回望长安中日文化交流活动西安开幕 以乐会友共叙友情

中央音乐学院教授、著名琵琶演奏家章红艳为大家献上了《西域流光》。

中央音乐学院弹拨乐团还表演了《夜宴》、《那拉提》等中国音乐作品。

西部网讯（记者 李卓然）9月22日晚，西安城墙永宁门古典范儿十足。为纪念中日和平友好条约缔结40周年，由日本株式会社大富及白翔会、西安市文化广电新闻出版局等联合主办的“2018•回望长安——中日文化交流活动”在悠扬婉转的古典乐中拉开了序幕。来自中日两国的音乐艺术家们一同为现场观众呈现了一场民族特色鲜明、不同文化交融的视听盛宴。

“今年是纪念中日和平友好条约缔结40周年，西安是中日友好往来的重要城市，本次活动的举办必将有力推动人文交往、扩大经贸合作。”陕西省委常委、西安市委书记王永康在开幕式音乐会致辞。他指出，西安是古丝绸之路的起点，也是“一带一路”重要枢纽城市，西安正加快推进国家中心城市和服务“一带一路”、亚欧合作交流的国际化大都市建设。“回望历史，五千年西安最中国；展望未来，新时代西安最机遇，真诚希望与日本各界朋友进一步加强交流合作，共享发展新机遇。”

日本大富株式会社社长张丽玲则希望，“2018•回望长安”中日文化交流活动能够成为一次连接历史与未来、展现中日文化艺术魅力、展示新时代西安风采的盛会，通过跨越国界的艺术和音乐，继承和发扬传统文化的精髓，进一步助推中日友好合作。

日本著名小提琴演奏家川井郁子演奏代表作品《洁白传说 天鹅湖》。

著名打击乐演奏家王建华演奏土家打溜子《锦鸡出山》。

音乐会上，日本著名小提琴演奏家川井郁子演奏了代表作品《洁白传说 天鹅湖》、《红月亮》、《时光的彼岸》等。中央音乐学院教授、著名琵琶演奏家章红艳为大家献上了《西域流光》、《十面埋伏》等经典曲目。二人还同台合作演奏了中国乐曲《天山之春》。此外，中央音乐学院弹拨乐团还表演了《夜宴》、《那拉提》等中国音乐作品。现场观众如痴如醉，沉浸在古典音乐的海洋里。

第一次在永宁门观看演出的西安市民李女士表示，能在这样一个有厚重历史感的场景里，听一场古典音乐会，感觉非常不错。“音乐不仅架起了我与历史的桥梁，也架起了中日文化互通与交流的桥梁。音乐无国界，用这样的方式交流沟通，我觉得会更加震撼人心。”

“中日一衣带水，友好关系源远流长。”章红艳在接受西部网、陕西头条记者采访时说，今天中日双方的艺术家在城墙下以乐会友，共同推进中日文化的交流。“音乐可以穿越时空，永驻心间，我很荣幸能有这样一个机会，传递中国声音。”

音乐会《送你一个长安》中落下帷幕。

开幕式音乐会前，到访嘉宾还参加了仿唐入城仪式。据了解，未来几天，“2018•回望长安——中日文化交流活动”还将举行“长安景盛樱花红---中日青年歌手公益演唱会”、“日本国宝级能乐大师坂井音重西安公演”等活动。

编辑： 沈晓芳